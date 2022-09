Tottenham – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Tottenham pour le compte de la 1ère journée de Ligue des Champions. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Tottenham aura lieu à 21h à Londres. Le match sera retransmis en direct sur Canal + et RMC Sport 1.

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Gigot, Tavares, Balerdi, Clauss, Bailly, Mbemba, Kaboré, Kolasinac

Milieux de terrain :

Guendouzi, Rongier, Veretout, Gueye, Gerson

Attaquants :

Harit, Payet, Suarez, Ünder

Tottenham :

Gardiens :

Lloris, Forster, Austin

Défenseurs :

Doherty, Sanchez, Tanganga, Lenglet, Romero, Dier, Davies, Emerson, Spence

Milieux :

Sessesgnon, Perisic, Bentancur, Hojberg, Bissouma, Skipp, P.Sarr

Attaquants :

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba, Bailly, Kolasinac

Clauss, Veretout, Rongier, Tavares

Gerson, Guendouzi

L.Suarez

Tottenham :

Lloris

Romero Dier Davies

Emerson Höjbjerg Bentancur Perisic

Kulusevski Kane Son

Ce match se jouera au Tottenham Hotspur Stadium (62 850 places).

L’arbitre désigné pour Tottenham- OM ce mercredi est Slavko Vinčić, arbitre Slovène. Il sera épaulé par deux compatriotes, Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Matej Jug. Les deux arbitres assistants vidéo seront l’Allemand Bastian Dankert et le Suisse Fedayi San.

Prévision météo à Londres à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« Quand je suis arrivé à la Juventus, je n’avais que 20 ans. C’était l’un de mes exemples. Après, quand j’ai commencé à vouloir devenir coach, il m’a ouvert des portes. Maintenant, c’est l’un des meilleurs du monde. Si on avait préparé le match ici, Antonio aurait tout vu, parce qu’il fait toujours ça. Il y aurait eu des caméras, donc c’est mieux d’avoir préparé le match à Marseille ce matin. (…) On a beaucoup de solutions. (…) Tottenham est là pour gagner. Demain, on va essayer de faire de notre mieux et voir ce qu’il peut arriver. On ne vient pas là pour juste jouer la Ligue des champions ou regarder le stade. Demain, on veut être une équipe sérieuse. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / RMC (06/09/2022)