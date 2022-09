Tottenham – OM : Le onze de Tudor avec une (petite) surprise…

C’est le premier match de la saison de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions ! Pour le déplacement à Tottenham, Igor Tudor a choisi Gigot…

L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions face à Tottenham ce mercredi. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait des choix. Éric Bailly est titularisé en défense centrale. Il est accompagné par Chancel Mbemba et Gigot dans la traditionnelle défense à trois de l’entraineur Espagnol.

Intraitables depuis le début de la saison, Jonathan Clauss et Nuno Tavares occupent les postes de pistons droit et gauche. Valentin Rongier et Jordan Veretout sont conservés au milieu de terrain. En attaque, Igor Tudor aligne Mattéo Guendouzi et Gerson. Dimitri Payet, tout juste revenu de blessure, devrait débuter la rencontre sur le banc. Suspendu, Alexis Sanchez est remplacé par Luis Suarez à la pointe de l’attaque marseillaise.

Voici le onze de départ de l’OM

Lopez

Mbemba Bailly Gigot

Kabore Rongier- Veretout Clauss

Gerson – Guendouzi

Suarez

Déclarations d’avant-match

« Quand je suis arrivé à la Juventus, je n’avais que 20 ans. C’était l’un de mes exemples. Après, quand j’ai commencé à vouloir devenir coach, il m’a ouvert des portes. Maintenant, c’est l’un des meilleurs du monde. Si on avait préparé le match ici, Antonio aurait tout vu, parce qu’il fait toujours ça. Il y aurait eu des caméras, donc c’est mieux d’avoir préparé le match à Marseille ce matin. (…) On a beaucoup de solutions. (…) Tottenham est là pour gagner. Demain, on va essayer de faire de notre mieux et voir ce qu’il peut arriver. On ne vient pas là pour juste jouer la Ligue des champions ou regarder le stade. Demain, on veut être une équipe sérieuse. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / RMC (06/09/2022)

« Igor est un ami et nous avons joué ensemble à la Juve de nombreuses années. C’est vraiment un bon gars, je suis très heureux de le voir sur le banc d’un club européen important. Il fait vraiment du bon boulot, il aime beaucoup travailler et son équipe a les idées très claires. Je lui souhaite le meilleur, pour lui et pour Marseille. À part pour les deux matches face à nous ! « Antonio Conte – Source: Conférence de presse (06/09/22)