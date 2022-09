Tottenham – OM : Tudor prévient (son ami) Conte !

Demain soir, l’OM va affronter Tottenham, Tudor va être opposé à son ancien coéquipier Antonio Conte à l’occasion de la première journée de Ligue des champions. Les deux entraineurs se sont envoyés des messages par conférences de presse interposées…

Antonio Conte connait très bien Igor Tudor pour avoir joué 6 ans avec lui à la Juventus Turin. Il en a parlé ce mardi en conférence de presse: « Igor est un ami. Nous avons longtemps joué ensemble à la Juventus. C’est une très bonne personne. Je suis très content de le voir sur le banc dans un grand club d’Europe comme Marseille. Il a fait du très bon travail la saison dernière à Vérone. Il aime travailler, son équipe a un projet clair. Je lui souhaite le meilleur, ainsi qu’à Marseille, sauf lors de deux rencontres contre nous »,

Tudor vient en Angleterre avec de l’ambition et veut jouer un mauvais tour à son ami dont il se méfie. C’est pourquoi l’OM ne s’est pas entraîné à Londres ce mardi

On ne vient pas là pour juste jouer la Ligue des champions ou regarder le stade — Tudor

« Quand je suis arrivé à la Juventus, je n’avais que 20 ans. C’était l’un de mes exemples. Après, quand j’ai commencé à vouloir devenir coach, il m’a ouvert des portes. Maintenant, c’est l’un des meilleurs du monde. Si on avait préparé le match ici, Antonio aurait tout vu, parce qu’il fait toujours ça. Il y aurait eu des caméras, donc c’est mieux d’avoir préparé le match à Marseille ce matin. (…) On a beaucoup de solutions. (…) Tottenham est là pour gagner. Demain, on va essayer de faire de notre mieux et voir ce qu’il peut arriver. On ne vient pas là pour juste jouer la Ligue des champions ou regarder le stade. Demain, on veut être une équipe sérieuse. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / RMC (06/09/2022)