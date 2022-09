Tottenham – OM : Un retour et un absent dans le groupe de Tudor !

Igor Tudor a communiqué son groupe pour affronter Tottenham ce mercredi. Le coach croate récupère un joueur mais Alexis Sanchez est bel et bien absent.

Dimitri Payet fait son grand retour dans le groupe comme annoncé ce mardi par le journal L’Equipe. Alexis Sanchez est bien suspendu pour ce premier match de Ligue des Champions face à Tottenham à Londres ce mercredi. Pour le reste, tous les joueurs sont présents.

Alexis Sanchez absent du groupe

Pour Dieng, Bakambu et Touré, il était impossible de faire partie du groupe après avoir été mis de côté par l’OM lors de la liste livrée à l’UEFA. Les trois joueurs resteront donc à Marseille ce mardi alors que le reste du groupe file à Londres.

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Gigot, Tavares, Balerdi, Clauss, Bailly, Mbemba, Kaboré, Kolasinac

Milieux de terrain :

Guendouzi, Rongier, Veretout, Gueye, Gerson

Attaquants :

Harit, Payet, Suarez, Ünder

⏳ Veille de @ChampionsLeague ⭐️

👥 Découvrez le groupe choisi par 𝙄𝙜𝙤𝙧 𝙏𝙪𝙙𝙤𝙧 pour aller affronter les Spurs à Londres ! #TOTOM pic.twitter.com/A6vJ8d7DmX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 6, 2022

Alors que le PSG ouvre les festivités en Ligue des Champions ce soir contre la Juventus, l’OM débutera sa campagne européenne demain par un périlleux déplacement à Tottenham. Si le club phocéen a été à priori épargné au tirage au sort, Daniel Riolo estime dans l’After Foot qu’une qualification pour les 8ème de finale de la compétition relèverait de l’exploit. Selon lui, les marseillais vont être confrontés à des équipes d’un niveau nettement supérieur à la ligue 1, et explique qu’une non-qualification pour le second tout ne serait pas une catastrophe pour l’OM.

« Sur les quelques éléments dont on dispose, ça s’annonce compliqué. Tottenham et Francfort c’est au dessus de Marseille et le Sporting c’est sensiblement du même niveau. La logique voudrait que l’OM ne sorte pas des poules. S’ils s’en sortent, pour moi, c’est un exploit. Ce n’est pas une catastrophe si l’OM ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale. » Daniel Riolo – Source : After Foot (05/09/2022)

Roustan vraiment sceptique sur les chances de l’OM en Ligue des Champions

À l’instar de Daniel Riolo, Didier Roustant avait lui aussi émis des doutes sur les chances de l’OM en Ligue des Champions. Dans l’Équipe du Soir, le consultant s’est montré sceptique sur la capacité des marseillais à se qualifier pour les huitième de finale de la compétition.

« Une équipe de niveau Ligue des Champions, ça doit être capable de jouer la qualification jusqu’à la fin de la phase de groupe. Tu dois te battre avec les autres équipes de ton groupe pour te qualifier. Les choses dépendent aussi du groupe dans lequel tombent les marseillais. Cette année l’OM sera dans le chapeau 4, ça annonce de très gros adversaires. Dernièrement Lille était dans le chapeau 4 et avait eu un tirage plus clément que le PSG. Tout va dépendre du tirage au sort. Même avec les arrivées de Jordan Veretout et Alexis Sanchez, il y a beaucoup trop de retard qui a été pris à l’OM. Il y a énormément de problèmes en ce moment et le premier match de Ligue des Champions arrive très vite. J’ai de très grosses incertitudes. Il se peut que les marseillais se prennent encore une gifle monumentale. Jordan Veretout, c’est un bon joueur, mais j’ai peur qu’en cas de dynamique négative, il ne soit tiré vers le bas avec le reste de l’équipe. Pour Alexis Sanchez, c’est un peu comme Aaron Ramsey. C’est un nom qui fait beau sur le papier. Il y a quand même le côté sud-américain un peu fou du joueur qui peut bien s’accorder avec le public du Vélodrome. Le joueur aime ces ambiances, il sera chez lui. Je pense qu’il sera plus à l’aise à l’OM qu’à Manchester United. Il faut que le collectif arrive à se mettre en route de façon générale. Si ça ne prend pas, tu ne sais pas où ça peut se terminer. Le départ de Kamara a fait beaucoup de mal à l’OM. Ça va faire un très gros manque dans l’équilibre de l’équipe. Quand on voit les recrues estivales, il n’y a aucune garantie sportive. » Didier Roustan – Source : La Chaine L’Équipe (04/08/2022)