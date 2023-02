Toulouse – OM (2-3) : Marseille ne lâche rien et se replace avant le choc face à Paris

L’Olympique de Marseille s’impose face à Toulouse (2-3) ce dimanche à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1 grâce à des buts de Mbamba, Under, et Tavares. Les marseillais restent à cinq points du PSG à une semaine d’un classico qui s’annonce très chaud !

Toulouse 1 1 OM Dallinga 3′ 55′ Mbemba Onaiwu 87′ 59′ Under 79′ Tavares

Le onze de l’OM face à Toulouse : Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Ünder Ounahi

Sanchez

Le match

L’Olympique de Marseille se fait surprendre dès l’entame du match par Dallinga qui ajuste Lopez du pied droit sur un centre en retrait côté droit de Desler (3′, 1-0) .

Clauss est tout proche d’égaliser d’une frappe de 20 mètres du gauche détournée par le portier toulousain (9′). Marseille pousse pour revenir, et une contre attaque rapide du TFC Pau Lopez réalise une double parade décisive (17′).

Les olympiens ne parviennent pas imposer son jeu, bien au contraire, l’OM se fait bousculer dans les duels par des toulousains qui prennent le dessus athlétiquement lors de cette première période.

L’OM décide de s’installer dans le camp adverse dès les premières minutes de la seconde période, et Chancel Mbemba remet rapidement les deux équipes à égalité d’une frappe à bout portant aux six mètres suite à un corner (55′, 1-1). Les hommes de Tudor montrent ainsi un tout autre visage dans cette deuxième mi-temps. Under donne l’avantage aux marseillais d’une magnifique reprise de volée du gauche trompe Dupé sur sa droite (59′, 1-2).

Les marseillais vont finalement réaliser le break par l’intermédiaire de Nuno Tavares sur un red solitaire tout en puissance côté gauche avant de tromper Dupé d’une frappe croisée (1-3, 79′)

Onaiwu réduit le score en fin de match pour Toulouse (2-3, 87′) mais les marseillais vont tenir pour ramener trois nouveau points précieux dans la course au titre et au podium…