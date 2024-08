Toulouse – OM : C’est confirmé pour Neal Maupay ! Le groupe retenu par Roberto De Zerbi !

C’est confirme pour Neal Maupay ! Le joueur est bien dans le groupe pour le déplacement à Toulouse ce samedi soir. Voici les joueurs retenus par le coach.

Le groupe de l’OM

Gardiens : De Lange, Rulli, Gomis

Défenseurs : Murillo, Meité, Cornelius, Brassier, Lirola, Merlin

Milieux : Kondogbia, Hojbjerg, Rongier, Carboni, Harit

Attaquants : Rowe, Greenwood, Henrique, Wahi, Maupay, Abdallah, Sternal

👥 Le groupe retenu par le coach 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒐 𝑫𝒆 𝒁𝒆𝒓𝒃𝒊 pour le déplacement à Toulouse ce soir. 👀#TFCOM pic.twitter.com/rg9vckdTPx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2024

Le onze probable face à Toulouse

La saison de l’OM a commencé par une victoire et un match nul, le 3e match officiel de De Zerbi c’est pour samedi à 21h face au TFC. Le coach italien doit faire sans Balerdi (cuisse), ni Koné (cheville), l’international canadien n’a pas été convoqué avec sa sélection à cause de sa blessure.

Rulli sera titulaire dans les buts devant une défense qui sera composée de Cornelius (comme l’a expliqué De zerbi en conférence de presse) associé avec Brassier. Murillo devrait être aligné à droite, tout comme Merlin à gauche. Hojbjerg devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Kondohbia. Quid du rôle de meneur de jeu qui devrait se jouer entre Carboni et Harit. Greenwood sera aligné à droite, Luis Henrique et Rowe sont en concurrence pour le poste à gauche et Wahi devrait être titularisé à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Carboni et Rowe ?

RulliMurillo Cornélius Brassier Merlin

Kondogbia Hojbjerg

Greenwood Carboni (ou Harit) Rowe (ou Henrique)

Wahi