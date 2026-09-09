Très bonne nouvelle pour Paixao et l’OM ?

Igor Paixao pourrait prochainement franchir un nouveau cap. Selon le journaliste brésilien Rogerio Scarione, l’ailier de l’Olympique de Marseille figure dans une liste préliminaire de joueurs suivis par la sélection brésilienne.

Paixao observé par Ancelotti

D’après Rogerio Scarione, Igor Paixao fait partie des joueurs actuellement dans le viseur de Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil.

« Igor Paixão est dans une liste préliminaire de joueurs convoqués pour la sélection brésilienne ! »

Le journaliste précise que l’ancien joueur de Coritiba pourrait être appelé pour de prochains matches amicaux face à l’Australie et l’Inde.

Une belle récompense pour l’ailier de l’OM

Cette information constitue une excellente nouvelle pour le joueur de l’OM, conservé cet été malgré plusieurs sollicitations sur le marché.

Paixao reste l’un des éléments offensifs les plus importants de l’effectif de Bruno Genesio. Une éventuelle convocation avec la Seleção viendrait confirmer sa montée en puissance et pourrait lui permettre de découvrir pour la première fois le groupe de la sélection brésilienne.

Pour l’heure, il s’agit toutefois seulement d’une liste préliminaire : aucune convocation officielle n’a encore été annoncée. Si tel est le cas, la cote de l’ailier ne pourra que grimper sur le marché des transferts…