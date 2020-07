Trophée des Champions : L’OM devrait bien affronter le PSG !

Ce vendredi, le PSG a remporté la Coupe de France face à Saint-Etienne… En remportant cette compétition, le club parisien devrait affronter l’Olympique de Marseille pour le trophée des Champions.

Chaque année, le trophée des Champions donne lieu à une opposition entre le vainqueur de la Coupe de France et le club ayant remporté le titre de champion de Ligue 1.

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a soulevé la Coupe de France au terme d’un match disputé face à un ASSE réduit à 10 dès la 31e minute.

A LIRE AUSSI : Vente OM : Bernard Tapie explique pourquoi c’est « totalement bidon, de A à Z. »

Cette victoire, additionnée au titre de Champion de France rend la confrontation pour le trophée des Champions impossible. Le dauphin du PSG sera donc le club qui va disputer cette rencontre… Et ce sera donc l’Olympique de Marseille qui jouera ce match, programmé en janvier 2021 selon Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC. L’endroit de la rencontre n’est en revanche pas encore connu.

‼️ Vous êtes nombreux à me demander :

Il devrait bien y avoir un trophée des champions. Un match entre #OM et le #PSG qui devrait avoir lieu en janvier 2021 et dans un lieu à déterminer ! #RMCsport

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 24, 2020