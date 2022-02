Troyes – OM : Le onze de Jorge Sampaoli avec un choix fort en attaque !

L’Olympique de Marseille se déplace à Troyes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter les Troyens.

L’OM affronte Troyes ce dimanche à 17h05 à Troyes. Voici le onze de départ aligné par l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille face au club troyen : Sampaoli fait confiance à Dieng sur le côté gauche et Payet en faux numéro 9.

L’entraîneur n’a pas titularisé Arek Milik à la pointe de l’attaque. Pape Gueye qui reste sur une belle prestation à Bakou face à Qarabag est sur le banc. Gerson retrouve le onze de départ avec Guendouzi, Kamara ainsi que Rongier.

LE ONZE de l’OM FACE À Troyes

P.Lopez

Saliba – Caleta Car – Luan Peres

Rongier – Kamara – Guendouzi

Gerson

Bakambu – Payet – Dieng

𝗧𝗥𝗢𝗬𝗘𝗦 🆚 𝗢𝗠 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de nos Olympiens 👊🔥 #ESTACOM pic.twitter.com/Ay7XNVCzDV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 27, 2022

Déclarations d’avant-match

« Ce qui est important aujourd’hui, c’est de donner le meilleur de nous-mêmes pour rester dans la compétition. En dépit de la fatigue individuelle, il faut mettre les meilleurs joueurs demain pour espérer passer ce tour. Sinon, ce sera très difficile. Nous savons que c’est une équipe offensive, avec beaucoup d’internationaux. Ce sera un match intéressant, demain. Nous savons ce qui nous attend et nous devrons veiller à contrôler le match » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (23/02/2022)

« Ce match contre Marseille est très important pour nous ! Avant le premier match, on a bien étudié l’adversaire, repéré les points forts, les points faibles. Je pense qu’on a effectué une plutôt bonne prestation. Je pense que Marseille est préparé encore plus sérieusement pour ce match à Bakou. Comment remonter les deux buts ? Difficile question… On travaille toujours dans cette optique, de faire en sorte que chaque jour notre jeu progresse. Je n’ai pas décidé de pratiquer ce jeu-là seulement pour l’intérêt de Qarabag mais j’espère que ça aura un effet sur le football entier de notre pays. À Marseille, il y a beaucoup de joueurs très fort, un entraîneur qu’on connaît bien. Mais ça ne change rien pour nous, on va jouer, on va donner notre maximum. J’espère que nos joueurs vont montrer leur caractère et que tout ce que je dis, on va pouvoir le montrer sur le terrain. » Gurban Gurbanov – source : Conférence de presse / FCMarseille (23/02/2022)

« Je pense que le fait d’être protagoniste a à voir avec la capacité de nos joueurs et les distances qu’on laisse, on souffre plus quand elle en laissent plus. On peut aussi défendre sans le ballon. face à Clermont on a été protagonistes mais pas efficace et pas précis. Il y a un argument à prendre en compte Ce qu’on a fait à Bakou on l’a fait à Nantes, Lens, Strasbourg. On rapproche les lignes, on redescend et les joueurs s’entraident. Quand il y a plus de distance et on est plus vulnérables. Il ne faut pas confondre les systèmes sans et avec ballon. Quand on est ensemble qu’on est en bloc, l’équipe défend bien. Ce sont des choses que l’on essaye de travailler, on cherche notre meilleure version » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/02/2022)

« n a un grand défi sportif qui nous attend et on veut terminer cette saison sans avoir de regrets. On parle de football, mais aussi de fierté, d’orgueil, de motivation. On a tous envie de maintenir l’ESTAC dans l’élite. On fait tout pour ça. Je me lève chaque jour pour ça. On sera ensemble pour les treize prochaines rencontres, jusqu’au bout. On est unis. Marseille aura à cœur de corriger ce qu’ils ont mal fait face à Clermont, dans leur objectif d’être tout en haut. Sampaoli mettra forcément son équipe type. Il a cette flexibilité offensive et défensive et il sait comment poser des problèmes aux équipes adverses. Il n’est pas super lisible, car il s’adapte justement à ses adversaires. C’est un jeu d’échec avec lui. » Bruno Irles– Source : Conférence de presse