Fraîchement arrivé à Marseille où il devrait endosser le rôle de titulaire au poste de latéral gauche titulaire, Renan Lodi s’est exprimé, dans un entretien publié par l’OM aujourd’hui, sur son choix. Il y explique tous les bons retours qu’il a eu sur le club, des ses amis brésiliens mais aussi d’Antoine Griezmann, supporter olympien dans ses jeunes années.

Tout juste arrivé à Marseille, Renan Lodi a à peine eu le temps de s’acclimater à la ville qu’il a pris l’avion avec 25 des ses nouveaux coéquipiers et le staff de l’OM pour rejoindre l’Allemagne, lieu du stage de préparation.

Le club a profité de ce moment, où l’actualité sportive est assez calme, pour faire les présentations. A travers une vidéo de quelques minutes le brésilien de 25 ans s’est confié sur son choix de rejoindre l’Olympique de Marseille.

« J’ai choisi l’OM pour la grandeur du club, pour le projet qu’ils m’ont présenté. Quand j’ai eu cette opportunité, je n’ai pas hésité deux fois, assure-t-il. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, hâte de voir la ferveur des supporters qui est très importante ici.« , déclare le nouveau latéral gauche olympien dans cet entretien réalisé son intégration au groupe.

Renan Lodi : « 𝑱𝒆 𝒗𝒂𝒊𝒔 𝒕𝒐𝒖𝒕 𝒅𝒐𝒏𝒏𝒆𝒓 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒖𝒃 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕 𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒏𝒆́𝒆𝒔 𝒐𝒖̀ 𝒋𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒂𝒊 𝒊𝒄𝒊 ! » 🎙 Son arrivée à Marseille, sa visite médicale jusqu’à son interview, découvrez sa toute première interview sous ses nouvelles couleurs 👉… pic.twitter.com/c8Q8L4cuv6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2023

« Je donnerai le maximum avec ce maillot »

Aussi, le joueur passé par l’Atletico dit avoir reçu le feu vert pour venir de la part de son ancien coéquipier, un certain Antoine Griezmann. « J’ai parlé avec Kondogbia mais plus avec Griezmann. Avec Lemar aussi qui est un joueur français. Griezmann me disait toujours : ‘Tu peux y aller, tu peux y aller, tu ne vas pas regretter. C’est une jolie ville…’ Il m’a toujours dit énormément de bien du club« . Un coup de pouce bienvenue de la part du français, supporter de l’OM dans son enfance.

Il tenu également à assurer aux supporters tout son dévouement. « Vous pouvez attendre de moi que je sois un garçon très combatif qui, à chaque fois qu’il portera ce maillot, donnera son maximum. », assure-t-il après avoir expliqué que ses amis passés par la Ligue 1, comme Bruno Guimaraes, lui avaient parlé de la ferveur spéciale qui entour l’OM.