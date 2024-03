Tudor veut déjà chiper deux Marseillais? Le Genoa ouvre la porte à Vitinha ! Marcelino en remet une couche sur son départ ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Igor Tudor veut déjà chiper deux cadres de l’OM ? Le Genoa ouvre la porte concernant Vitinha ! Marcelino en remet une couche sur son départ !

Igor Tudor veut déjà chiper deux cadres de l’OM ?

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a rejoint la Lazio de Rome ces derniers jours. D’après la Gazzetta Dello Sport, il aurait déjà coché le nom de deux joueurs marseillais.

Il n’aura pas fallu plus de quelques heures à Igor Tudor pour cibler ses besoins auprès de la Lazio de Rome ! En effet, le coach croate vient de débarquer sur le banc du club italien et, d’après La Gazzetta Dello Sport, aurait déjà donné sa liste de joueurs qu’il désire recruter. Parmi eux, deux Marseillais toujours sous contrat à l’OM ! L’ex entraîneur du club désirerait chiper Chancel Mbemba et Valentin Rongier.

Ces deux joueurs ont été à un très haut niveau la saison dernière sous ses ordres et seraient de très bonnes recrues pour les Italiens… L’OM ne fera pas de cadeau dans ces dossiers. A moins d’une grosse offre, il semble compliqué de voir les deux hommes quitter l’OM cet été mais rien n’est impossible. Ils rejoindraient un certain Mattéo Guendouzi qui fait le bonheur de la Lazio depuis son arrivée l’été dernier.

⚪🔵 MERCATO #TeamOM

Selon la Gazzetta dello Sport de ce mercredi 20/03, Igor TUDOR, ex-OM et fraîchement nommé à la Lazio, aurait sur ses tablettes Valentin #RONGIER et Chancel #MBEMBA.

🤔 Qu’en pensez-vous ?

Rejoindront-ils M.GUENDOUZI ? pic.twitter.com/aDbDOj0R3V — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@alexandreruiz) March 20, 2024

Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu

Arrivé en juillet 2020 à l’OM en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi a fêté son 100e match sous les couleurs olympiennes avant la trêve internationale de 2023. « Beaucoup de gens ignoraient que je n’avais que 15 matches professionnels dans les jambes en arrivant ici, a confié l’argentin dans les colonnes de La Provence . C’est très bien d’avoir porté 100 fois le maillot de l’OM. Je me sens de mieux en mieux. C’est une fierté d’être le deuxième plus ancien de l’effectif derrière Valentin (Rongier), à égalité avec Pape (Gueye), a t-il ajouté.

L’international argentin a connu plusieurs entraîneurs sur le banc marseillais: André Villas Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor et désormais Gennaro Gattuso. Le technicien croate l’a particulièrement marqué: « J’ai joué avec tous les entraîneurs, chacun m’a fait grandir, grâce à eux je pense que je peux jouer dans tous les championnats. Mais Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu. Son système, son exigence m’ont beaucoup plu. Je savais qu’il serait resté derrière moi quelle que soit ma prestation. Il m’a toujours, toujours soutenu, même quand il y avait des doutes autour de moi. Je l’en remercie« , a affirmé le défenseur central de l’OM.

Le Genoa ouvre la porte concernant Vitinha !

Prêté avec option d’achat au Genoa depuis cet hiver, Vitinha a enfin ouvert son compteur avec le club italien. Le DS du club italien a affiché sa satisfaction et évoque la possibilité qu’il reste…

Marco Ottolino, directeur sportif du Genoa, a affiché sa satisfaction concernant Vitinha dans des propos rapportés par TMW : « En janvier, nous avons inclus des joueurs d’avenir à qui nous avons immédiatement expliqué ce qu’est le Genoa et ce que signifie porter le maillot du Genoa. Nous sommes satisfaits de ce que fait Vitinha, de la façon dont il s’est positionné. Nous sommes satisfaits de la façon dont cela s’intègre dans la réalité. Voyons ce qui se passera d’ici à la fin de la saison »,

Nous sommes satisfaits de ce que fait Vitinha

L’Olympique de Marseille a vécu plusieurs rebondissements cette saison et notamment les montagnes russes en terme de niveau de Vitinha. Le Portugais est parti du club marseillais cet hiver en prêt avec option d’achat vers le Genoa. L’attaquant avait notamment été marqué par un incroyable raté contre l’AS Monaco et des prestations très compliquées.

Un but pour Vitinha, enfin le réveil?

En Serie A, il a mis du temps avant de s’adapter mais a réussi à marquer son premier but ce samedi face à Monza. Malgré ce but, son équipe ne s’est pas imposée mais on peut espérer qu’il s’agisse du réveil tant attendu pour l’attaquant et que le Genoa lève l’option d’achat, ce qui arrangerait certainement les affaires de Pablo Longoria.

Interrogé sur le temps de jeu réduit dont celui de Vitinha avant la rencontre face à l’Inter, le coach Gilardino a demandé aux remplaçants de ne pas lâcher. Il évoque deux autres anciens joueurs de l’OM en conférence de presse, Strootman et Malinovskyi : « Il est normal qu’il y ait, lorsque je fais la composition de l’équipe de mon côté, une grande difficulté, surtout pour les onze premiers. Pourquoi je dis cela ? Parce que les gars y vont à fond et il y a des joueurs qui ces derniers temps, de Strootman à Malinovskyi, en passant par Spence ou Vitinha, jouent peu ou pas du tout, mais sur le terrain ils sont forts parce que je le leur demande. Et c’est un signe fort pour l’entraîneur et surtout pour l’équipe. Si les joueurs avec leur vécu ont cette attitude et ce comportement, cela signifie que c’est quelque chose d’important, que nous sommes sur la bonne voie. Il est normal que, de mon côté, composer l’équipe n’est pas facile, mais en même temps, je suis conscient d’avoir des joueurs qui peuvent entrer, influencer le jeu, et même s’ils entrent pour seulement 10 minutes, ils doivent y aller fort et influencer. C’est la volonté, mais ici, il y a une culture de travail forte et nous devons la maintenir jusqu’au 26 mai ».

Marcelino en remet une couche sur son départ

Parti de l’Olympique de Marseille après quelques mois seulement, Marcelino est revenu sur son départ au micro de Movistar. Le coach espagnol explique que c’est à cause de sa proximité avec Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille a décidé de se séparer de deux entraîneurs différents depuis le début de la saison avec Marcelino et Gattuso. L’Espagnol a quitté le club en septembre dernier et est revenu une nouvelle fois sur les raisons qui l’ont poussé à quitter l’OM. Le coach explique qu’il s’agit bien d’une raison personnelle, notamment sa proxmimité avec Pablo Longoria, le président du club qui était sur la sellette.

S’il partait ou qu’il était mis de côté, cela n’avait pas de sens que je sois là

« Les conversations se sont poursuivies jusqu’à ce que nous arrivions à la conclusion que la meilleure chose à faire était de clore notre chapitre là-bas, explique Marcelino à Movistar. On disait que j’étais l’entraîneur en raison de mon amitié avec Pablo Longoria, donc s’il partait ou qu’il était mis de côté, cela n’avait pas de sens que je sois là »

« L’éviction de Gattuso a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel »

#Longoria évoque le départ de #Marcelino : « Avec Marcelino, en plus d’être ami avec lui, je crois en sa valeur professionnelle et je voulais vraiment que notre relation fonctionne. Si dans le monde du football, nous laissons les gens de côté, cela devient quelque chose avec… pic.twitter.com/DA1ZUGFZZe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 16, 2024

« Émotionnellement, c’était très compliqué. Avec Marcelino, en plus d’être mon ami, je crois en sa valeur professionnelle et je voulais vraiment que notre relation fonctionne, a affirmé Longoria. Si dans le monde du football, nous laissons les gens de côté, cela devient quelque chose avec lequel on ne peut pas travailler ». Le président de l’OM a également évoqué l’éviction de Gennaro Gattuso. « Cela a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel. C’est une personne pleine de valeurs, c’est une personne qui partage avec moi la passion de ce sport. Cela m’a fait beaucoup de mal sur le plan personnel. »