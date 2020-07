TV : Comment faire pour ne rater aucun match de l’OM la saison prochaine ?

Engagés sur 3 tableaux (Championnat, Ligue des Champions, Coupe de France), les Olympiens vont ainsi être diffusés sur plusieurs canaux télévisés. On vous donne les détails pour ne manquer aucun matches de l’OM !

Etre un supporter assidu va commencer à coûter cher. Pour suivre l’OM à la télé de façon légale il va falloir posséder plusieurs abonnements. Voici les diffusions pour les 3 compétitions auxquelles le club va participer lors de la saison 2020/2021…

OU VOIr la LIGUE 1 ?

Comme déjà plusieurs fois évoqué, la Ligue 1 aura un nouveau diffuseur la saison prochaine. Le groupe sino-espagnol Mediapro via sa chaîne Telefoot va diffuser la majorité du championnat avec le diffuseur historique Canal+, qui gardera 2 affiches. L’OM jouera la majorité de ses matches le dimanche, ce qui nécessite un abonnement aux 2 chaines : Canal+ diffusera le match du dimanche 17h. Et Téléfoot diffusera un multiplex de 4 rencontres à 15h, et la grande affiche de 21h. Du coup, même si les heures de matchs et ordre de diffusions ne sont pas encore définis, la nécessité d’un double abonnement semble se profiler pour les supporters de l’OM.

– Match de vendredi 21h: Téléfoot

– Match de samedi 17h: Téléfoot

– Match de samedi 21h: Canal+

– Match de dimanche 13h: Téléfoot

– Multiplex de dimanche 15h (quatre rencontres): Téléfoot

– Match de dimanche 17h: Canal+

– Match de dimanche 21h: Téléfoot

OU VOIR LA LIGUE DES CHAMPIONS ?

Pour assister au retour de l’OM en C1, la encore 2 chaines sont possibles. Mediapro et RMC Sport ont annoncé un accord de co-diffusion et de distribution lundi. La plus grande compétition européenne sera donc co-diffusée sur les 2 chaines pour la saison à venir. Les téléspectateurs et supporters auront donc le choix.

Ou voir la coupe de France ?

Pour la doyenne des compétitions Française, rien ne change. Eurosport diffusera encore l’intégralité de la compétition. Et le groupe France Télévisions diffusera en clair et gratuitement les meilleures affiches à compter des 32èmes de finale, tour ou les équipe de Ligue 1 rentreront en lice…

Pour résumer, pour être certain de ne rien rater des matches de l’OM, il faudra posséder quatre abonnements : à Canal+, Mediapro, RMC sports et Eurosport.