U19 : Mmadi (OM) participe au nul frustrant des Bleuets face à la Norvège

Pour leur entrée dans la deuxième phase des qualifications à l’Euro 2026, les U19 de la France ont concédé un match nul contre la Norvège (2-2). Le jeune talent de l’Olympique de Marseille, Tadjidine Mmadi, a fait son apparition en cours de rencontre dans un match accroché.

Un scénario renversant pour les Bleuets

Avec plusieurs éléments déjà exposés au haut niveau comme Rudy Matondo (Paris FC), Alexis Vossah (Toulouse FC) ou Khalis Merah (Lyon), l’équipe dirigée par Bernard Diomède avait pourtant bien lancé sa rencontre. Les Bleuets ont ouvert le score dès la 16e minute, profitant d’une erreur du défenseur norvégien Fillip Riise.

Mais la dynamique s’est inversée. La Norvège a d’abord égalisé avant la pause (36e), puis pris l’avantage à la 67e minute, mettant les Français sous pression. Dans ce contexte tendu, Tadjidine Mmadi, jeune espoir de l’Olympique de Marseille, est entré en jeu pour apporter de l’énergie offensive. Le milieu olympien est entré en jeu à la 72e minute.

Mmadi et les Bleuets arrachent un point important

La réaction française est finalement venue en fin de match. Mathys Detourbet (ESTAC Troyes) a transformé un penalty à la 77e minute pour permettre aux siens de revenir à 2-2. Un point précieux au vu du scénario, même si la prestation laisse des regrets après une entame maîtrisée.

Ce résultat place les U19 français à la deuxième place du groupe, derrière la Croatie, qui a dominé la Suisse (4-1). La prochaine échéance face aux Suisses, prévue le 28 mars, sera déterminante pour la suite de ces qualifications.

Dans ce contexte compétitif, la participation de Tadjidine Mmadi confirme sa progression et son intégration progressive au sein des sélections de jeunes, un signal positif pour l’Olympique de Marseille et son centre de formation.