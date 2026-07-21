UEFA : combien l’OM peut gagner en l’Europa League ? la réponse !

Après une saison 2025/2026 qui ne s’est pas déroulée comme prévu : départ d’Adrien Rabiot en août (2025) , de Roberto De Zerbi en février, et plus récemment celui de Mason Greenwood parti à Fenerbahçe, l’OM a ouvert un nouveau cycle avec le trio Bruno Genesio, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Grâce à une 5e place acquise lors de l’ultime journée face à Rennes, les Marseillais disputeront la prochaine Europa League.

Un système de primes calé sur l’ensemble des clubs engagés

Selon les informations de Sportune, l’Olympique de Marseille connaît désormais précisément le barème prévu par l’UEFA pour sa participation à la compétition. L’instance européenne a fixé une enveloppe totale de 565M€ pour l’ensemble des clubs engagés en Europa League, soit 17,02% de l’enveloppe globale répartie entre les trois coupes d’Europe (Ligue des champions, Europa League et Conference League).

Cette somme est redistribuée aux 36 clubs qualifiés pour la phase de ligue. Avant même d’avoir disputé le moindre match, le club phocéen est ainsi assuré de toucher une prime de participation de 4,31M€, au même titre que ses 35 concurrents.

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Le détail des primes de résultats

À cette prime fixe s’ajoutent des primes variables, liées aux performances sportives du club durant la phase de ligue :

Victoire : 450 000 €

: 450 000 € Match nul : 150 000 €

: 150 000 € Qualification aux barrages (16es de finale) : 300 000 € supplémentaires

Si l’OM venait à se hisser jusqu’en finale de la compétition, les primes cumulées pourraient atteindre jusqu’à 7M€.

Un montant qui peut encore grimper

Le barème UEFA ne représente toutefois qu’une partie des revenus européens du club. À ces primes s’ajoute la part de marché liée aux droits TV et au coefficient UEFA du club sur cinq et dix ans, qui peut faire grimper considérablement la facture finale. Un facteur qui peut aussi jouer en sens inverse : le montant final dépendra notamment du nombre de clubs français engagés dans l’épreuve, une éventuelle qualification européenne de l’Olympique Lyonnais étant susceptible de modifier la répartition de certaines recettes commerciales entre clubs tricolores.

Pour se faire une idée de l’ordre de grandeur atteignable, un comparatif avec la saison passée est utile. Selon les estimations du média Onze Mondial, l’OM aurait récolté environ 53 millions d’euros lors de sa précédente campagne européenne malgré une élimination dès la phase de ligue de la Ligue des champions.

Reste que ce nouveau cycle emmené par Bruno Genesio, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi devra transformer l’essai sur le terrain. Car au-delà des chiffres, l’enjeu est aussi sportif : après une saison marquée par les départs et les turbulences, l’Europa League offre à l’OM l’occasion de retrouver une dynamique positive et de préparer, pourquoi pas, un retour à plus long terme sur la scène de la Ligue des champions. La question qui se pose désormais est celle de l’ambition affichée : Marseille jouera-t-il cette Europa League comme un simple complément financier, ou comme un véritable tremplin vers les sommets du football européen ?

Paul Laffisse