Un absent de taille pour le match vs MHSC, le gros coup tenté par Benatia et la décla de Guendouzi… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : Un absent de taille pour le match vs MHSC, le gros coup tenté par Benatia et la décla de Guendouzi…

Mercato : Benatia a tenté un gros coup pour l’OM cet été !

Après la trêve internationale, l’OM ira à Montpellier et recevra ensuite le PSG pour le premier Classique de la saison. Pour ce match, Mattéo Guendouzi a choisi son camp !

Natif de la région parisienne et formé au PSG, Mattéo Guendouzi a pourtant gagné le coeur des supporters après ses quelques saisons sous le maillot olympien. Le milieu de terrain maintenant à la Lazio est international français et a même marqué face à Israël. Au micro de Téléfoot, il n’a pas caché qu’il serait pour l’OM lors du Classique qui aura lieu à la fin du mois d’octobre.

A LIRE AUSSI : Ex OM : La folle prédiction de Ben Arfa sur Rabiot en 2019 !

« Pas besoin de dire pour qui mon cœur balance pour ce match » Mattéo Guendouzi sur le Classico à venir entre l’OM et le PSG, au micro de @YassinNfaoui pic.twitter.com/hQxjPBnnH4 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 13, 2024

Benatia construit une équipe qui ressemble aux marseillais

Malgré la défaite de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg, notre invité Cyril Astier estime que l’équipe a été bien construite par Mehdi Benatia et que cela devrait payer cette saison…

Cyril Astier, agent de joueur, était notre invité lundi midi. Ce dernier estime que Mehdi Benatia a recruté des joueurs forts mentalement pour mieux coller à la mentalité marseillaise. « Il est en train de recruter une équipe qui ressemble à Marseille avec un état d’esprit. Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien. J’ai confiance en ce qui se passe à Marseille. Oui on a perdu face à Strasbourg, je n’avais pas toujours cette confiance là. Il faut de la stabilité et de la longévité. Le bémol ça peut paraitre nébuleux sur qui fait quoi. »

« Benatia construit une équipe qui ressemble aux marseillais » Cyril Astier (agent de joueur) #OM #TeamOM #MercatOM

L’intégralité de l’émission ici :

👉 https://t.co/I7cQ7A6bSo pic.twitter.com/QTxFqHvNCh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2024

OM : Déjà un gros absent pour le match face à Montpellier !

En plus des Marseillais blessés pour cette rencontre, le MHSC devra faire sans l’un de ses éléments forts pour ce match de Ligue 1.

La trêve se terminera dans quelques jours et la Ligue 1 reprend le week-end prochain. Pour l’OM, ce sera une confrontation face à Montpellier avant d’accueillir le PSG au Vélodrome. Les Héraultais devront d’ailleurs faire sans Modibo Sagnan. Ce dernier a écopé d’une suspension d’un match pour trois jaunes pris en dix rencontres. Il ratera donc le match contre les Marseillais de Roberto De Zerbi.

Ce président de Ligue 1 est cash : « L’OM ? Futur champion de France ! »

L’OM se déplacera à Montpellier ce dimanche 20 octobre pour la huitième journée de Ligue 1. Les Pailladins sont en difficulté en ce début de saison (17ème avec quatre petites unités) mais leur président, Laurent Nicollin, se veut optimiste pour la suite avec un calendrier plus clément à venir.

À l’exception de la réception des Olympiens qu’il voit comme le futur champion de France. Il l’a expliqué dans une interview au Midi Libre : » Il y a un match important contre l’Olympique de Marseille, ce serait bien d’essayer d’accrocher le futur champion de France. Si on peut lui prendre au moins un point, ce serait bien, mais ça va être compliqué. (…) Après, il nous manque beaucoup de monde entre les suspendus, les blessés de dernière minute qui se rajoutent aux blessés longue durée… On aimerait, surtout le coach, avoir beaucoup plus de joueurs à disposition. J’espère que pour Marseille on va en récupérer quelques-uns. Ils ont montré contre Auxerre et à Monaco, même à Reims (défaite 4-2), que l’état d’esprit du début de saison a changé. »

Un coup de bluff à l’ancienne pour mettre la pression sur son adversaire ou vrai pronostic ?

Ex OM : Mattéo Guendouzi choisit son camp pour le Classique face au PSG !

Après la trêve internationale, l’OM ira à Montpellier et recevra ensuite le PSG pour le premier Classique de la saison. Pour ce match, Mattéo Guendouzi a choisi son camp !

Natif de la région parisienne et formé au PSG, Mattéo Guendouzi a pourtant gagné le coeur des supporters après ses quelques saisons sous le maillot olympien. Le milieu de terrain maintenant à la Lazio est international français et a même marqué face à Israël. Au micro de Téléfoot, il n’a pas caché qu’il serait pour l’OM lors du Classique qui aura lieu à la fin du mois d’octobre.

A LIRE AUSSI : Ex OM : La folle prédiction de Ben Arfa sur Rabiot en 2019 !

« Pas besoin de dire pour qui mon cœur balance pour ce match » Mattéo Guendouzi sur le Classico à venir entre l’OM et le PSG, au micro de @YassinNfaoui pic.twitter.com/hQxjPBnnH4 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 13, 2024

Benatia construit une équipe qui ressemble aux marseillais

Malgré la défaite de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg, notre invité Cyril Astier estime que l’équipe a été bien construite par Mehdi Benatia et que cela devrait payer cette saison…

Cyril Astier, agent de joueur, était notre invité lundi midi. Ce dernier estime que Mehdi Benatia a recruté des joueurs forts mentalement pour mieux coller à la mentalité marseillaise. « Il est en train de recruter une équipe qui ressemble à Marseille avec un état d’esprit. Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien. J’ai confiance en ce qui se passe à Marseille. Oui on a perdu face à Strasbourg, je n’avais pas toujours cette confiance là. Il faut de la stabilité et de la longévité. Le bémol ça peut paraitre nébuleux sur qui fait quoi. »