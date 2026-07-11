Un ancien coach de l’OM classe Greenwood parmi des légendes du club !

Alors que Mason Greenwood se rapproche d’un départ de l’Olympique de Marseille, Albert Emon a salué le passage de l’attaquant anglais sous le maillot olympien. Dans un entretien accordé à La Provence, l’ancien entraîneur de l’OM estime que le club va perdre un joueur au talent rare.

« Je me suis régalé à le voir jouer »

Malgré une seule saison passée à Marseille, Mason Greenwood a marqué les esprits. C’est en tout cas l’avis d’Albert Emon, qui n’a pas tari d’éloges sur l’international anglais dans un entretien accordé à La Provence.

L’ancien entraîneur de l’OM reconnaît que Greenwood pouvait présenter certaines limites dans le travail défensif, mais estime que ses qualités offensives compensaient largement ce point.

« Greenwood a été le meilleur buteur des deux dernières années, il laisse déjà cette trace. Il a des lacunes défensives, mais il n’est pas le premier attaquant dans ce cas. C’est un pourvoyeur de ballon phénoménal, il est imprévisible. Je me suis régalé à le voir jouer. »

Greenwood comparé à plusieurs légendes de l’OM

Albert Emon va encore plus loin en plaçant Mason Greenwood parmi plusieurs grands attaquants passés par le club marseillais.

Toujours dans La Provence, il estime que l’Anglais appartient à la même catégorie de joueurs que Roger Magnusson, Paulo Cézar, Franck Ribéry ou encore Mamadou Niang.

« Greenwood entre dans cette catégorie-là sans problème. Il lui manque peut-être cela, un titre, une finale, même s’ils ont fini deuxièmes il y a un an. Il va s’en aller en laissant un goût d’inachevé mais ça sera compliqué de remplacer un joueur comme lui. »

Un départ qui semble se préciser

Ces déclarations interviennent alors que l’avenir de Mason Greenwood semble s’écrire loin de Marseille. Plusieurs clubs sont intéressés par l’attaquant anglais, dont Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid, selon les dernières informations relayées par plusieurs médias.

Pour Albert Emon, quel que soit son futur club, l’OM devra composer avec le départ d’un joueur dont le talent a marqué son unique saison sous les couleurs olympiennes.