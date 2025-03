OM : Un ancien champion du monde pointe les carences de Greenwood

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée frustrante au Vélodrome en s’inclinant 0-1 contre le RC Lens, un revers d’autant plus amer qu’il intervient après une prestation globalement maîtrisée. Les hommes de Roberto De Zerbi ont dominé les débats, imposant leur tempo et se procurant plusieurs occasions, mais sans jamais parvenir à tromper la vigilance de Mathew Ryan qui a réalisé un match XXL. Le scénario a pris une tournure cruelle dans les dernières minutes lorsque les Sang et Or ont frappé sur l’une de leurs rares opportunités, laissant un OM impuissant et sans réaction. Entré en début de seconde période, l’anglais Mason Greenwood s’est encore une fois montré brouillon, peinant à faire la différence. Pour Lionnel Charbonnier, l’ancien Red Devil manque clairement de caractère…

Arrivé cet hiver en provenance de Manchester United, l’attaquant anglais affiche des bonnes stats sur le papier avec 16 buts et 3 passes décisives en 27 apparitions sous les couleurs phocéennes. Pourtant, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le jeune ailier de 22 ans a clairement baissé en régime, avec un impact de moins en moins visible dans le jeu olympien. Une baisse de régime remarquée par Roberto De Zerbi qui attend plus de son leader d’attaque. Un leader qui manquerait de caractère selon l’ancien international français (1 sélection), Lionnel Charbonnier.

« C’est là où il doit progresser… »

L’ancien gardien de but a donc évoqué, dans l’After Foot de RMC, ce que Greenwood devait améliorer pour progresser encore plus dans cet effectif :

« C’est exactement là où il doit progresser pour moi : le jeu sans ballon. C’est ça aussi, proposer d’autres choses, parce que parfois, il est trop spectateur à mon goût. Il regarde ses coéquipiers et se dit : je ne suis pas concerné. Parfois, il ne va même pas bloquer le second poteau alors qu’il y a des occasions de marquer à cet endroit. L’action se déroule à gauche, mais lui, il est carrément le long de la ligne de touche. Tu te demandes : mais qu’est-ce qu’il fait là ? Il a des absences. Pour moi, il manque de constance. Dans un match, il est bon pendant 70 minutes, puis il disparaît pendant 20 à 30 minutes. Et parfois, il peut complètement passer à côté. Il doit mieux faire. Quand tu es à Marseille, et que tu entends depuis le début de la saison qu’il faut du caractère, oui, il en faut ! Mais d’abord, il faut de la maîtrise, puis du caractère. Et lui, pour moi, il en manque un peu. »

Greenwood prend un petit coup de pression de De Zerbi. Doit-on en attendre plus ? 🗣️ @liocharbo : « A l’OM, depuis le début de la saison, on entend : ‘il faut du caractère’… Je pense que lui manque un peu de caractère. » #RMCLive pic.twitter.com/Cr3UqRL4eb — After Foot RMC (@AfterRMC) March 7, 2025

