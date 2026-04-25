« Un fiasco à tous les étages » : Emmanuel Petit démonte l’OM et vise les joueurs

L’Olympique de Marseille n’en finit plus de sombrer, et les critiques deviennent de plus en plus frontales. Après la défaite de trop à Lorient, les sorties de Medhi Benatia, la fracture avec une partie du vestiaire et la pression qui monte autour de la fin de saison, l’OM voit désormais les anciens internationaux s’inquiéter ouvertement de l’état du club. Dernier à tirer la sonnette d’alarme : Emmanuel Petit. L’ancien champion du monde a livré une analyse très dure de la situation marseillaise, pointant à la fois la fragilité mentale du groupe, l’absence de leaders capables d’assumer le poids du maillot… et le déclin sportif de plusieurs cadres.

Emmanuel Petit pointe un mal profond à l’OM

Pour Emmanuel Petit, la crise actuelle de l’OM ne se résume pas à une mauvaise passe sportive. Le problème est bien plus profond. L’ancien milieu des Bleus estime que Marseille paie depuis des mois un déséquilibre structurel, entre manque de personnalité, gestion instable et niveau réel d’un effectif bien en dessous de son statut.

« Évidemment qu’il y a un aspect mental, donc il faut avoir des joueurs qui ont la personnalité pour pouvoir porter ce maillot de l’OM. Mais depuis le début de la saison avec le départ forcé de Rabiot, ça explique la Bérézina qui a suivi cet épisode. C’est un feuilleton sans fin, un fiasco à tous les étages… Le souci, c’est aussi la qualité et le niveau des joueurs. Des joueurs ont un nom, un palmarès et une carrière, mais sont sur le déclin. »

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Par cette sortie, Emmanuel Petit résume le sentiment qui s’installe autour du club : à Marseille, le problème dépasse largement le simple résultat du week-end. Pour l’ancien international, l’OM paie aujourd’hui des choix sportifs contestables, une instabilité chronique et surtout un effectif dont plusieurs têtes d’affiche n’ont plus le niveau attendu pour porter un club de cette exposition.