Un forfait et une incertitude face au PSG, la mise au point de Rulli sur le mercato et les coulisses de ce transfert… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 19 septembre 2025 dans l’actualité de l’OM.

Aguerd incertain et Traoré blessé !

À deux jours du Classique entre l’OM et le PSG, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur marseillais a livré des précisions importantes concernant les joueurs indisponibles, notamment Nayef Aguerd et Boubacar Traoré, absents mardi dernier lors de la rencontre de Ligue des champions face au Real Madrid.

Face aux journalistes, De Zerbi a rappelé l’importance de la stabilité de son équipe malgré les blessures : « Les bases sont là. On ne peut pas changer tout le temps 7-8 joueurs. La structure restera la même. Kondogbia, on verra, c’est un joueur très important mais on a aussi d’autres joueurs à disposition : Gomes, Paixao, Vermeren, etc. »

Aguerd encore incertain !

Concernant Hamed Traoré, sorti blessé lors de la victoire contre Lorient, l’entraîneur a confirmé une absence prolongée : « Traoré s’est fait mal samedi contre Lorient. Il va être indisponible quelques semaines. » Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui perd une solution supplémentaire au milieu de terrain au moment d’aborder une semaine cruciale.

Pour Nayef Aguerd, le cas reste incertain. Le défenseur marocain, touché récemment, pourrait être de retour mais rien n’est encore décidé. « Aguerd apte contre le PSG ? On verra demain, après-demain. On suit vraiment tous les protocoles médicaux. La santé passe avant tout. Après, on verra. » a expliqué De Zerbi.

Une gestion délicate avant le Classique

L’OM devra donc composer avec ces absences et incertitudes à l’approche d’un OM – PSG toujours attendu au Vélodrome. La gestion physique de l’effectif marseillais s’annonce essentielle, alors que les Phocéens enchaînent les rencontres de haut niveau entre Ligue 1 et Ligue des champions.

Reste à savoir quelles décisions prendra De Zerbi pour maintenir l’équilibre de son équipe face au leader du championnat.

Rulli ferme la porte aux rumeurs de départ

L’Olympique de Marseille est au cœur de nombreuses spéculations depuis plusieurs semaines, notamment après le départ de Rabiot et de Rowe. Ce vendredi en conférence de presse, le gardien Gerónimo Rulli a tenu à mettre les choses au clair concernant la supposée envie de départ qui lui avait été attribuée à ce moment-là.

Face aux médias, le portier argentin n’a pas esquivé le sujet sensible. Interrogé sur l’épisode de tension ayant conduit au départ d’Adrien Rabiot et d’Emile Rowe, Rulli a expliqué avec franchise : « Quand on perd deux partenaires… Je ne suis pas content. C’est dans le passé maintenant. Ce sont deux très belles personnes, ils ont trouvé un nouveau club. On continue à avancer. Cela a été dur, douloureux pour nous mais c’est derrière nous, on doit regarder devant. »

Très vite, Rulli a tenu à couper court aux rumeurs qui l’annonçaient lui aussi sur le départ après cet épisode. « Je n’ai jamais pensé à partir (après cet épisode). C’était un mensonge, je ne sais pas qui a dit ça. » Des propos fermes qui viennent contredire les bruits de couloir et rassurer les supporters marseillais.

Le gardien international argentin, arrivé à l’OM pour apporter son expérience et sa sérénité, confirme ainsi son engagement total dans le projet de Roberto De Zerbi. Dans un contexte où chaque mot peut être interprété, cette prise de position met un terme à une polémique qui commençait à enfler.

Un signal fort pour le vestiaire marseillais

Au-delà de la mise au point, ce discours traduit aussi une volonté d’unité dans le vestiaire. La perte de deux joueurs importants reste une épreuve pour le groupe, mais Rulli insiste sur la nécessité de tourner la page et de se concentrer sur les échéances sportives.

Avec cette déclaration, le portier envoie un signal clair : il est pleinement investi dans la suite de la saison et veut se concentrer sur le terrain plutôt que sur les rumeurs. Pour l’OM, à la lutte pour ses objectifs, ce message d’apaisement ne pouvait pas tomber à un meilleur moment.

O’Riley, un trafsert express !

L’arrivée de Matt O’Riley à l’Olympique de Marseille s’est jouée dans les dernières heures du mercato. Derrière ce prêt sans option d’achat, La Provence révèle un scénario inattendu où Mehdi Benatia a joué un rôle clé.

Un plan B activé après le départ de Rabiot

Lorsque le départ d’Adrien Rabiot a été acté, l’OM s’est immédiatement tourné vers Matt O’Riley. Premier obstacle : Brighton, qui refusait de laisser filer un titulaire annoncé pour la saison. Le dossier semblait enterré…

Un clash qui change tout

Mais fin août, tout bascule. Mis à l’écart contre Manchester City, O’Riley entre en conflit avec son entraîneur Fabian Hürzeler. Brighton, inquiet de voir son vestiaire fragilisé, rouvre alors la porte à un départ.

Un deal express mené par Benatia

Les négociations s’enchaînent à toute vitesse. En moins de 24 heures, Benatia boucle l’opération : O’Riley rejoint l’OM en prêt, sans option d’achat. Une formule particulière, mais que la direction marseillaise assume pleinement.

👉 Pour Marseille, l’opportunité était trop belle pour être manquée. Désormais, c’est au milieu danois de convaincre sur le terrain et de faire oublier le départ de Rabiot.