Un incertain confirmé vs Lens, Tudor revient sur la saison de Payet et Longoria veut blinder Clauss ! Les 3 infos OM de ce jeudi

OM : Tudor confirme un incertain pour le déplacement à Lens

Ce jeudi, Igor Tudor était en conférence de presse avant le match face au RC Lens et l’Olympique de Marseille. Le coach croate s’est exprimé sur l’état de santé de Bailly qui était absent de l’entraînement.

« Pour Bailly, il avait des soucis intestinaux. Il n’était pas à l’entraînement ce matin. On verra demain comment il se sentira pour voir s’il peut faire le déplacement », a expliqué l’entraîneur devant les médias. Pour le reste du groupe, les joueurs semblent aptes pour cette rencontre face au RC Lens qui aura lieu ce samedi soir.

Mercato OM : Longoria va blinder ce titulaire indiscutable !

Dans son édition du jour, L’Équipe indique que le latéral marseillais Jonathan Clauss devrait recevoir une augmentation de salaire en adéquation avec son statut dans le groupe. Alors qu’il s’apprête à retrouver son ancienne équipe ce week-end en championnat dans une rencontre décisive pour la deuxième place, Jonathan Clauss va être revalorisé dans les prochains jours. En effet, L’Équipe annonce dans son édition du jour que le latéral international va percevoir un nouveau salaire sans que sa durée de contrat ne soit allongée. La durée de son bail qui s’étend jusqu’en juin 2025 ne sera pas modifiée. Augmentation de salaire, contrat toujours jusqu’en 2025 pour Clauss ! L’ancien lensois avait accepté de faire un effort financier afin de faciliter sa venue à l’Olympique de Marseille. Cette saison, Clauss était moins bien payé que d’autres joueurs marseillais au statut égal dans le vestiaire. Alors que Chelsea et l’Atletico Madrid avait manifesté leur intérêt pour le joueur, Jonathan Clauss devrait bien rester à l’OM la saison prochaine.

🗞Jonathan Clauss, qui avait accepté de faire un geste financier à son arrivée, va recevoir une revalorisation salariale. Elle sera plus en adéquation avec son statut au sein du groupe.

Il se dirige vers une deuxième saison à l’OM. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/5VTngzFxL7 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 3, 2023

Clauss n’a pas le niveau international

Auteur d’une performance très irrégulière ce dimanche contre Lyon, Jonathan Clauss a raté plusieurs centres qui auraient pu et dû mettre l’Olympique de Marseille à l’abri beaucoup plus tôt dans la rencontre. Dans Débat Foot Marseille, Ludovic Leccese estime que l’ancien lensois n’est plus au niveau : « La prestation de Clauss est indigeste. On a beaucoup critiqué Tavares, mais Clauss mérite qu’on s’attarde sur lui. Ce soit, les trois centres qu’il fait, c’est inadmissible. Il passe de Lens à Marseille, sa vie change mais on lui donne beaucoup trop de crédit. Je préfère mettre Chancel Mbemba et décaler Kolasinac à gauche. Clauss n’est plus au niveau. Il a fait quelques bons matchs en début de saison mais c’est tout. Dès qu’il n’a pas été pris pour la Coupe du monde, ça a été fini. J’étais au stade de France pour le match contre l’Autriche, j’ai bien vu que Clauss n’avait pas le niveau international. Il a failli nous coûter la victoire ce soir. Si on perd, c’est lui le responsable. »

OM – Tudor : « Payet? Je sais que c’était une saison difficile pour lui… »

En conférence de presse ce jeudi avant la rencontre face au RC Lens, Igor Tudor s’est exprimé sur le retour en force de Dimitri Payet. Le coach affirme qu’il est un joueur intelligent et que tout le mérite lui revenait après cette belle entrée contre Auxerre.

« C’est lui qui a tout fait. C’est un joueur intelligent et quelqu’un de bien. Je sais que c’était une saison difficile pour lui mais il a très bien réagi », a concédé Igor Tudor en conférence de presse à propos de Dimitri Payet. Avec peu de temps de jeu, il a été décisif lors de son entrée face à Auxerre ce dimanche qui a valu les 3 points.

#Tudor sur #Payet : « C’est un joueur intelligent. Il démontre des qualités naturelles de leader. C’est une saison difficile pour lui mais il a très bien réagi. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2023

Balerdi confirme l’importance de Payet

« Il est très important pour nous. Il bosse toujours à 100% même s’il ne joue pas. Il essaye de toujours tout donner, a expliqué Leonardo Balerdi devant les médias. Lors du dernier match, c’est lui qui a pris la parole pour nous dire de rien lâcher. Avoir un joueur comme lui qui nous apporte ça, même s’il ne joue pas, ça n’a pas de prix »

Léo Barlerdi sur Dimitri Payet : « Il bosse toujours à 100% même s’il ne joue pas. Lors du dernier match, c’est lui qui a pris la parole pour nous dire de rien lâcher. Avoir un joueur comme lui qui nous apporte ça, même s’il ne joue pas, ça n’a pas de prix. » pic.twitter.com/triCw8WxVz — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) May 4, 2023

J’aurai aimé voir Payet plus tôt L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche au Stade Vélodrome contre Auxerre (2-1) en clôture de la 33e journée de Ligue 1. Cette victoire permet aux Marseillais de conserver un point d’avance sur Lens, vainqueur à Toulouse ce mardi (0-1). Entré en jeu à la place de Vitinha et Chancel Mbemba, Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi ont permis à l’OM de renverser une situation qui semblait désespérée. L’ancien joueur d’Arsenal a délivré une superbe passe décisive sur le deuxième but marseillais d’Alexis Sanchez. Dans Débat Foot Marseille, Titi « c’est toi le boss » estime cependant que les entrées des deux joueurs sont arrivés trop tard : « Le fait du match, c’est l’entrée tardive de Payet et Guendouzi. On a la chance d’inverser le résultat mais si cela n’avait pas été le cas ? On parlerait des choix tardifs de Tudor. Ces choix lui ont donné raison mais j’aurai aimé que Payet rentre plus tôt, surtout dans un match comme ça. »