Un jeune latéral pisté, que vaut ce LOSC ? Benatia un avenir incertain… les 3 infos OM du 3 décembre 2025

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 3 décembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Un très jeune latéral gauche suivi !

Le mercato de l’Olympique de Marseille continue de s’agiter, et un nouveau nom apparaît dans les radars du club phocéen. Selon le média portugais NOW, plusieurs grandes écuries européennes, dont l’OM, se sont positionnées sur le jeune latéral gauche José Neto, champion du monde U17 avec le Portugal. À seulement 17 ans, le défenseur attire déjà l’attention de nombreux clubs de premier plan, confirmant son statut de talent majeur de sa génération.

D’après les informations relayées par NOW, le FC Barcelone, Chelsea, Liverpool FC, l’Olympique de Marseille, le Bayer Leverkusen, le FC Bayern et Naples auraient tous entamé des discussions avec les représentants de José Neto. Le joueur est lié au Benfica par un contrat incluant une clause libératoire de 30 millions d’euros, un montant qui fixe clairement son niveau de valorisation.

José Neto, pas encore en équipe première, et déjà cible de gros clubs dont l’OM

Le latéral gauche, qui n’a pas encore joué avec l’équipe première de Benfica, s’est pourtant imposé comme l’un des grands protagonistes de la récente Coupe du Monde U17. Toujours selon le média portugais, José Mourinho aurait été particulièrement impressionné par ses performances durant la compétition. L’entraîneur de Benfica compte d’ailleurs l’intégrer dès maintenant au groupe professionnel.

Ces éléments ont été révélés par le journaliste Pedro Sousa dans l’émission « Record na Hora » sur NOW. Ce dernier explique que Mourinho voit en lui un futur titulaire et qu’il le considère comme un joueur déjà prêt pour le haut niveau. Sousa va même plus loin en déclarant que José Neto est « le meilleur latéral gauche de cette Coupe du Monde » et « probablement le meilleur latéral gauche de toute la compétition (U17) ». Des propos qui illustrent l’ampleur du potentiel attribué au jeune défenseur.

Pour l’OM, engagé dans une politique de rajeunissement et de valorisation de jeunes talents, la piste apparaît cohérente, même si la concurrence s’annonce particulièrement rude. L’intérêt de clubs majeurs comme le Bayern, Chelsea ou Barcelone pourrait faire monter les enchères autour de la clause libératoire du joueur.

Reste à savoir si l’OM tentera de se positionner concrètement sur ce dossier ambitieux, alors que José Neto commence tout juste son intégration dans l’équipe première de Benfica et que sa valeur ne cesse de grimper. Une chose est certaine : son nom sera l’un des plus surveillés de ce début de mercato.

Que vaut ce LOSC ?

À l’approche du déplacement de l’OM à Lille pour la 15e journée de Ligue 1, le LOSC apparaît comme un adversaire solide malgré plusieurs absences majeures. Entre un début de saison convaincant, un effectif remodelé autour d’Olivier Giroud, et une campagne européenne ambitieuse, les Dogues de Bruno Genesio avancent avec détermination. Mais les blessures longues durée d’Alexsandro et Tiago Santos pourraient peser lourd face à une équipe marseillaise en quête de points.

Classement et résultats en Ligue 1

Le LOSC se situe actuellement à la 4ᵉ place du classement de Ligue 1 2025/2026 à 3 points de l’OM, avec un bilan de 8 victoires, 2 nuls, 4 défaites en 14 journées. À domicile, l’équipe a montré une belle efficacité (troisième place du classement domicile), tandis que les performances à l’extérieur restent perfectibles. L’efficacité offensive est notable : 28 buts inscrits pour 17 encaissés.

Mercato été 2025 : les principaux changements

L’été 2025 a été marqué par des mouvements importants. Parmi les plus notables : le départ de l’attaquant phare Jonathan David, longtemps point d’appui offensif du club, mais aussi Zhegrova, Chevalier ou encore Diakité ! Pour remplacer ce vide, le club a fait venir le vétéran Olivier Giroud — un retour en Ligue 1 qui suscite de grandes attentes. Hamza Igamane, Félix Correia, le gardien Berke Özer oucore Romain Perraud sont venus renforcer l’effectif. Ces changements s’accompagnent d’un ajustement du collectif incarné par le technicien Bruno Génésio, qui entame sa 2ᵉ saison à la tête du LOSC.

Onze type proposé par Genesio

Quand l’effectif est au complet, le LOSC aligne souvent un système en 4-2-3-1.

Un onze type pourrait donner :

Gardien : Berke Özer

Défense : latéraux — Romain Perraud / Thomas Meunier ; défenseurs centraux — Chancel Mbemba avec Aïssa Mandi.

; défenseurs centraux — avec Milieu défensif / relayeurs : Benjamin André qui ne sera pas accompagné par Ayyoub Bouaddi (suspendu) mais surement par Nabil Bentaleb .

qui ne sera pas accompagné par Ayyoub Bouaddi (suspendu) mais surement par . Milieu offensif / ailiers / meneur de jeu : Matias Fernandez‑Pardo et Félix Correia devraient occuper les côtés, Ngal’ayel Mukau et Hákon Arnar Haraldsson sont en concurrence pour le poste de meneur de jeu…

et devraient occuper les côtés, et sont en concurrence pour le poste de meneur de jeu… Attaque : Olivier Giroud en pointe, ou le talentueux Hamza Igamane.

Meilleurs buteurs, passeurs et temps de jeu

Voici le classement des 3 meilleurs buteurs et des 3 meilleurs passeurs du LOSC Lille en Ligue 1 2025/2026.

Meilleurs buteurs – LOSC en Ligue 1 2025/2026

Rang Joueur Buts en L1 2025/2026 1 Hamza Igamane 5 2 Hákon Arnar Haraldsson 4 2 Olivier Giroud 4

Meilleurs passeurs – LOSC en Ligue 1 2025/2026

Rang Joueur Passes décisives en L1 2025/2026 1 Félix Correia 4 2 Matias Fernandez‑Pardo 3 3 Romain Perraud 2

TOP10 des joueurs du LOSC avec le plus de temps de jeu en Ligue 1 pour la saison 2025/2026 d’après les données que tu as fournies, classée par minutes jouées :

Rang Joueur Poste Âge Matchs joués Titularisations Minutes jouées 1 Berke Özer Gardien de but 25 17 17 1.530′ 2 Félix Correia Ailier gauche 24 19 19 1.331′ 3 Aïssa Mandi Défenseur central 34 18 17 1.281′ 4 Ayyoub Bouaddi Milieu central 18 19 18 1.265′ 5 Hákon Arnar Haraldsson Milieu offensif 22 18 18 1.206′ 6 Benjamin André Milieu défensif 35 15 14 1.188′ 7 Matías Fernández-Pardo Ailier gauche 20 18 17 1.128′ 8 Thomas Meunier Arrière droit 34 14 14 1.128′ 9 Romain Perraud Arrière gauche 28 17 15 1.080′ 10 Nathan Ngoy Défenseur central 22 17 14 1.061′

Joueurs à surveiller

Parmi les éléments à suivre de près cette saison :

Hákon Arnar Haraldsson : pour son potentiel offensif.

: pour son potentiel offensif. Hamza Igamane : jeune attaquant ou avant-centre, capable d’apporter fraîcheur et vivacité.

: jeune attaquant ou avant-centre, capable d’apporter fraîcheur et vivacité. Matias Fernandez-Pardo : s’il joue régulièrement, peut être un bon meneur ou relanceur offensif.

État de l’infirmerie au 2 décembre 2025 : les absences connues et les incertitudes

Alexsandro — Défenseur central. Blessé au quadriceps droit depuis le 14 septembre 2025, suite à un match contre Toulouse. Sorti à la mi-temps ce jour-là. Initialement annoncé pour une opération, il a finalement opté pour une réhabilitation à la clinique Aspetar (Qatar). À ce jour, il est toujours indisponible.

— Défenseur central. Blessé au quadriceps droit depuis le 14 septembre 2025, suite à un match contre Toulouse. Sorti à la mi-temps ce jour-là. Initialement annoncé pour une opération, il a finalement opté pour une réhabilitation à la clinique Aspetar (Qatar). À ce jour, il est toujours indisponible. Tiago Santos — Latéral droit. Sorti d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en octobre 2024, il est revenu en fin septembre 2025. Mais, selon les dernières infos, il n’a pas encore retrouvé un niveau satisfaisant et son temps de jeu reste très limité. Il n’a pas rejoué en Ligue 1 depuis le 5 octobre…

Benatia assume un avenir incertain

Dans un long entretien accordé à RMC Sport, Medhi Benatia a évoqué plusieurs sujets sensibles liés à l’actualité de l’OM, dont son avenir au club. Le dirigeant marseillais a tenu à réaffirmer que son futur n’était conditionné par personne, pas même par celui de Roberto De Zerbi, tout en reconnaissant qu’il ne s’inscrira probablement pas dans la durée avec l’Olympique de Marseille.

Interrogé sur une éventuelle dépendance à l’avenir de Roberto De Zerbi, Benatia a été formel. « Non je ne pense pas. Il faudrait lui poser la question. Comme je dis souvent, je suis là, je travaille tous les jours comme si j’allais rester dix ans tout en sachant que ce n’est pas le cas. C’est ma façon de penser. Rome, j’ai signé cinq ans, j’ai acheté une maison, je pensais rester et au bout d’un an je suis parti. Malheureusement, dans le football tu sais très bien que ça se passe comme ça », a-t-il expliqué.

Le Marocain a également confié espérer que l’entraîneur italien restera à Marseille, tout en rappelant que son propre parcours n’était lié à aucun autre cadre du club. « J’espère qu’il va rester le plus longtemps possible. Moi je ne suis pas spécialement lié à qui que ce soit. Longoria, c’est lui qui m’a ramené, mais si Pablo veut rester pendant dix ans et que je décide de faire autre chose, il n’y a personne qui peut me retenir de faire autre chose », a déclaré le dirigeant phocéen.

Ces propos, qui ont immédiatement interpellé les journalistes présents, ont amené Benatia à préciser sa pensée. L’ancien défenseur n’a pas annoncé un futur départ, mais a insisté sur la difficulté et l’intensité de son rôle à l’OM. « J’ai dit que c’est quelque chose de très fatigant. Je l’ai déjà dit l’année dernière, je le répète. C’est assez fatigant, ça demande beaucoup beaucoup d’énergie. Tu laisses ta santé. Je ne sais pas si c’est quelque chose que je dois faire pour de longues années parce que j’ai des enfants, j’ai une vie derrière », a-t-il confié.

Lorsque la question d’un avenir à long terme — au moins cinq ans — a été évoquée, Benatia est resté volontairement vague malgré un contrat courant jusqu’en 2027. « On verra, il faut demander au boss. Les contrats, ça ne veut plus rien dire dans le football aujourd’hui », a-t-il conclu, laissant planer un certain suspense sur son futur marseillais.