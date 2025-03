Un jeune passe pro, Greenwood ne lâche rien et les mots de Rulli sur les supporters… les 3 infos OM de ce vendredi

Voici les 3 infos OM de ce vendredi : Tadjidine Mmadi, jeune milieu formé à l’OM, a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2028, récompensant son parcours exemplaire et les succès des jeunes olympiens. Mason Greenwood, critiqué pour son implication, a devancé la reprise de l’entraînement afin de prouver sa motivation et retrouver un rôle clé en fin de saison. En sélection avec l’Argentine, Geronimo Rulli a comparé les supporters marseillais à ceux de Boca Juniors, soulignant leur ferveur inébranlable. Il considère l’OM comme le plus grand club de France et salue la fidélité de ses fans, présents en masse même lors des déplacements.

Tadjidine Mmadi passe pro !

L’Olympique de Marseille officialise une belle histoire de formation et de fidélité. Le jeune milieu de terrain Tadjidine Mmadi, pur produit du centre de formation olympien, a signé son premier contrat professionnel avec le club phocéen.

Arrivé en 2019-2020 en provenance du FC Loisirs Malpassé, un club partenaire de l’OM, le Marseillais d’origine comorienne a rapidement montré son talent. Dès la catégorie U13, il s’est imposé comme un élément prometteur, gravissant étape après étape les différents échelons de la formation olympienne.

𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗧𝗮𝗱𝗷𝗶𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗠𝗺𝗮𝗱𝗶 ! ✍️🔵⚪️ Notre jeune milieu de terrain, issu du centre de formation, s’est engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028 ! 🤝 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 20, 2025

Son travail et sa progression ont été récompensés lors de la saison 2022-2023, où il a contribué au sacre de l’équipe U17 dans le championnat de France. Une performance qui a été suivie, la saison suivante, par un autre moment fort : la victoire en Coupe Gambardella 2023-2024 face à l’AS Nancy Lorraine (4-1). Cette équipe, composée majoritairement de jeunes joueurs issus de Marseille et de sa région, a démontré l’efficacité du travail de formation du club.

Sérieux, rigoureux et appliqué, Tadjidine Mmadi voit aujourd’hui son investissement récompensé. À 18 ans, il franchit une nouvelle étape importante en s’engageant jusqu’en 2028 avec son club formateur. L’OM continue ainsi de miser sur ses jeunes talents locaux, symbole d’un projet sportif ambitieux et ancré dans le territoire marseillais.

Greenwood surmotivé !

Sous le feu des critiques depuis quelques semaines, après des performances décevantes et un investissement remis en question, Mason Greenwood a décidé de réagir. L’attaquant anglais de l’OM a choisi de se remettre au travail plus tôt que prévu. Un signe fort de son envie de montrer son implication à l’approche du sprint final qui débutera après la trêve internationale.

L’OM reprend l’entraînement ce vendredi après quatre jours de repos accordés par l’entraîneur Roberto De Zerbi aux joueurs non concernés par la trêve internationale.

Malgré cette pause, Mason Greenwood, attaquant anglais de l’OM, a choisi de revenir à l’entraînement dès mercredi, soit deux jours avant ses coéquipiers. Cette décision intervient alors que son implication et sa forme physique avaient récemment été pointées du doigt. Greenwood avait notamment été remplaçant contre Lens et le PSG.

Son retour anticipé à la Commanderie a été bien accueilli par le staff et les dirigeants, qui y voient un signe positif. L’attaquant semble déterminé à améliorer sa condition physique et à retrouver un rôle important dans l’équipe pour la fin de saison.

Rulli : Les supporters de l’OM me font penser à ceux de Boca

Actuellement en sélection avec l’Argentine, Geronimo Rulli a profité d’une conférence de presse pour évoquer son expérience à l’OM. Le gardien marseillais a comparé les supporters de l’OM à ceux de Boca Juniors, le club mythique en Argentine.

« Les supporters de l’OM me font penser à ceux de Boca, ce sont les mêmes ou très similaires. Il n’a pas remporté beaucoup de championnats ces dernières années mais historiquement, c’est le plus grand club de France et le seul à avoir remporté la Ligue des champions. » Arrivé à Marseille lors du dernier mercato estival, Rulli est impressionné par l’engouement autour du club phocéen, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur.

« Quand on va à un stade extérieur, c’est toujours plein parce que l’OM joue et plus de la moitié du stade nous soutient. Du coup, je vois le public et malgré les résultats, il est toujours là, debout. » L’ancien gardien de Villarreal voit un parallèle évident entre la ferveur des supporters marseillais et celle des fans de Boca Juniors. Selon lui, l’OM est un club unique en France, de par son histoire et son attachement populaire.

« Je remarque beaucoup de similitudes avec ce qu’est le supporter de Boca : ils ont été éliminés de la Copa Libertadores et dans l’autre match contre Rosario Central, le stade s’effondrait. Cela en dit long sur leurs supporters et sur nous, les Argentins, en tant que passionnés de football, et rien d’autre. Ici en Europe, ils voient cela et n’arrivent pas à y croire. » Par ces déclarations, Geronimo Rulli souligne une nouvelle fois la ferveur exceptionnelle qui entoure l’Olympique de Marseille, un club où la passion ne faiblit jamais, quel que soit le contexte sportif.