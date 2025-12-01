Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Un joueur de l’OM dans le onze type de la J14 !
OM Actualités

Un joueur de l’OM dans le onze type de la J14 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Ligue 1 logo - Photo by Icon Sport

Pour la deuxième semaine consécutive, Timothy Weah apparaît dans l’équipe-type de Ligue 1 publiée par L’Équipe. Une distinction marquante pour le latéral droit de l’OM, pourtant tenu en échec 2-2 par le TFC lors de la 14ᵉ journée. Ce nouvel honneur confirme la dynamique positive du joueur depuis son retour à la compétition.

 

Déjà récompensé la semaine précédente après sa prestation à Nice, Timothy Weah enchaîne donc une deuxième présence dans le onze type. Entre ces deux journées de championnat, l’international américain s’était également illustré lors de la rencontre de Ligue des champions remportée par l’OM contre Newcastle. Son influence grandissante dans le collectif marseillais s’appuie sur plusieurs éléments factuels.


L’un des chiffres mis en avant concerne ses six ballons touchés dans la surface adverse face au TFC. Cette statistique traduit son apport offensif constant sur le couloir droit et son rôle de véritable piston dans le système mis en place par Roberto De Zerbi. Malgré le nul concédé à domicile, sa capacité à se projeter et à générer du danger a été reconnue parmi les meilleures performances du week-end.

Un retour solide après une absence forcée

 

 

 

Touché à Lens il y a quelques semaines, Timothy Weah avait manqué quatre matchs de championnat. Depuis son retour, ses prestations s’enchaînent et montent en puissance. À Nice, à Newcastle, puis contre Toulouse, le latéral confirme qu’il retrouve progressivement l’intégralité de ses moyens et s’impose de nouveau comme une option forte dans l’effectif olympien. Sa constance récente explique aussi sa répétition dans l’équipe-type.

Une équipe-type marquée par des accents marseillais

 

Cette sélection du jour met également en lumière trois milieux ayant un lien direct avec Marseille. Valentin Rongier, désormais à Rennes après six saisons à l’OM, figure dans la liste. Laurent Abergel, formé au club et aujourd’hui capitaine à Lorient, y apparaît également. Enfin, Hugo Magnetti, cadre de Brest, a grandi au club du Burel à Marseille. Tous trois ont été mis en avant après avoir inscrit des buts importants lors d’un week-end positif pour les clubs bretons.

Au-delà du nul contre Toulouse, la présence répétée de Timothy Weah dans le onze type confirme donc son retour au premier plan et son rôle déterminant dans la dynamique actuelle de l’OM.

 

