Un latéral nigérian, Sanchez, la folle rumeur Payet et un départ… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end en période de mercato, FC Marseille vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Au programme ce dimanche : Un latéral nigérian, Sanchez, la folle rumeur Payet et un départ…

Selon le média portugais, Record, l’OM se serait renseigné auprès du FC Porto pour Zaidu Sanusi. Un latéral gauche nigérian de 27 ans.

L’OM suivrait de près le latéral du FC Porto, Zaidu Sanusi (27ans), selon le média portugais Record. Le latéral nigérian a disputé 31 matchs et a inscrit un but avec Porto, cette saison. Il est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club portugais et serait estimé à 8 millions d’euros.

Si son nom est familier à certains supporters marseillais, c’est sûrement parce que le Nigérian avait marqué contre l’OM en phases de poule de la Ligue des Champions, lors d’une défaite (0-2) face au FC Porto en 2020.

Avec le départ probable de Kolasinač à l’Atalanta Bergame, l‘OM devrait chercher deux latéraux gauches pendant ce mercato estival. Zaidu Sanusi, si la piste se confirme, ne devrait donc pas être le seul défenseur gauche à signer à l’OM, cet été.

Dimitri Payet serait tombé d’accord avec le club truc de Pendiskpor, selon TransferMerkezi. Une information à cependant prendre avec des pincettes, selon Mathieu Grégoire.

Selon le média turc, TransfertMerkezi, Dimtri Payet serait tombé d’accord avec Pendikspor. Le club turc vient d’être promu en première division et voudrait faire de l’international français, son maître à jouer. À 36 ans, Payet ne semble pas rentrer dans les plans du 4-4-2 de Marcelino et pourrait être tenté de voir ailleurs, même si rien n’est moins sûr pour l’instant.

Le milieu offensif entre dans sa dernière année de contrat à Marseille et aurait déjà reçu plusieurs propositions, notamment de la part de Galatasaray et de l’Olympiakos, avant celle-ci.

Payet a pourtant réaffirmé son envie de terminer sa carrière à Marseille, il y a peu. Un départ dans un club de seconde zone turque semble très improbable. Pour le journaliste de L’Équipe, Mathieu Grégoire, il existe une : « Possibilité qu’il parte là-bas, mais dans le multiverse ».

Une manière ironique de dire que Dimitri Payet ne devrait vraisemblablement pas s’engager avec le club turc.

Sead Kolasinac a donné satisfaction cette saison à l’Olympique de Marseille qui souhaitait le faire prolonger. Malheureusement le Bosnien semble prendre la direction de l’Italie…

En effet, l’ancien d’Arsenal devrait selon toute vraisemblance s’engager à l’Atalanta Bergame. Pour Fabrizio Romano, il devrait s’envoler pour l’Italie en début de semaine pour y passer sa visite médicale.

