Un parfum d’OM en Serie A : Malinovskyi et Koné buteurs lors de Genoa – Sassuolo !

La 32e journée de Serie A a offert un scénario particulier pour les suiveurs de Olympique de Marseille. Opposant le Genoa CFC à US Sassuolo (2-1), la rencontre a vu plusieurs anciens joueurs marseillais se retrouver sur la pelouse, avec des trajectoires croisées et une influence directe sur le score.

Quatre ex-joueurs de l’OM étaient concernés par cette affiche : Ruslan Malinovskyi, Vitinha côté Genoa, et Ulisses Garcia ainsi que Ismaël Koné dans les rangs de Sassuolo. Une confrontation qui n’a pas manqué d’intérêt pour les observateurs du club phocéen, tant ces profils ont marqué, à différents degrés, leur passage à Marseille.

Le premier fait marquant de la rencontre est intervenu dès la 18e minute. Ruslan Malinovskyi a ouvert le score d’une frappe puissante du pied gauche, sa spécialité. Positionné à l’entrée de la surface, l’Ukrainien a décoché une tentative limpide qui est venue se loger dans la lucarne adverse. Un geste technique de grande qualité, fidèle à ses standards, qui rappelle pourquoi il avait été recruté par l’OM pour sa capacité à faire basculer un match sur une action individuelle.

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Sassuolo a réagi en seconde période grâce à Ismaël Koné. À la 57e minute, le milieu de terrain canadien a profité d’un corner pour égaliser. Bien placé dans la surface, il a su conclure efficacement et remettre son équipe dans le match. Une réalisation importante dans le déroulé de la rencontre, même si elle n’a pas suffi à éviter la défaite des siens.

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Au final, le Genoa s’impose 2-1 dans un match rythmé, marqué par l’impact direct de deux anciens Marseillais. Cette rencontre illustre une nouvelle fois la dispersion des anciens joueurs de l’OM à travers les championnats européens, et leur capacité à continuer d’exister au plus haut niveau.