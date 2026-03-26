Un transfert record pour Greenwood ? Chelsea vise une pépite marseillais et 18M€ pour ce cadre de Beye… les 3 infos fortes du jour

L’Olympique de Marseille s’active déjà en coulisses à l’approche du mercato estival. Entre possible vente record, bataille pour un jeune talent et incertitudes autour d’un cadre du vestiaire, les dossiers chauds s’accumulent. Tour d’horizon des trois informations majeures de ce jeudi 26 mars 2026.

OM : Greenwood vers un départ, Marseille vise un transfert record

L’avenir de Mason Greenwood semble s’éloigner de Marseille. Selon La Provence, le club phocéen préparerait activement la vente de son attaquant lors du prochain mercato estival.

Dans un contexte économique délicat, l’OM chercherait à maximiser la valeur de son meilleur buteur. Le club détiendrait actuellement 60 % des droits économiques du joueur, un pourcentage pouvant grimper à 65 % en cas de qualification en Ligue des champions.

L’objectif est clair : réaliser une vente record. Le montant de référence reste celui de Michy Batshuayi, transféré pour 39 millions d’euros. Recruté pour 23,6 millions d’euros (hors bonus), Greenwood représente aujourd’hui une importante opportunité de plus-value.

Ses performances attirent de nombreux clubs européens ainsi que des formations du Golfe. Le départ de Roberto De Zerbi, avec qui il entretenait une relation privilégiée, aurait également influencé la tendance. Un retour en Angleterre paraît toutefois peu probable en raison de son image toujours fragile.

Tous les signaux convergent vers un départ cet été, avec un enjeu majeur : faire grimper les enchères au maximum.

Mercato OM : Chelsea accélère sur cette jeune pépite marseillaise ?

Le dossier Said Remadnia prend de l’ampleur. À seulement 16 ans, le jeune ailier attire déjà les convoitises, notamment celle de Chelsea FC.

Formé à Marseille, Remadnia s’est illustré cette saison en Youth League avec deux buts et une passe décisive en sept matchs. Sa vivacité, sa technique et sa capacité à faire la différence en un contre un en font l’un des profils les plus prometteurs du centre de formation.

Selon The Sun, Chelsea aurait accéléré les discussions en proposant un contrat de cinq ans, avec un projet incluant un passage par l’équipe réserve. Le club londonien serait même prêt à faciliter l’installation de sa famille, un levier souvent déterminant dans ce type de transfert.

Du côté de l’OM, Medhi Benatia tenterait de convaincre le joueur de rester afin de poursuivre sa progression au club. L’objectif est clair : éviter un départ prématuré et sécuriser un talent stratégique pour l’avenir.

Le dossier reste ouvert, mais l’intérêt concret de Chelsea confirme une tendance : les jeunes talents marseillais sont de plus en plus courtisés à l’échelle européenne.

Mercato OM : Un départ estimé à 18M€ attendu cet été ?

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg s’annonce incertain. Selon L’Équipe, une troisième saison du milieu danois à Marseille semble peu probable.

Arrivé avec un statut de leader, Højbjerg s’est imposé comme un cadre du vestiaire et capitaine de l’équipe. Malgré des performances irrégulières, il reste un élément clé, apprécié par Roberto De Zerbi puis Habib Beye.

Son expérience et son rôle de relais entre le staff et les joueurs demeurent précieux dans une saison compliquée. L’objectif du club reste une qualification en Ligue des champions, essentielle pour stabiliser le projet sportif.

Mais en coulisses, la tendance penche vers un départ. Sous contrat jusqu’en 2028, sa valeur est estimée à environ 18 millions d’euros. L’ancien joueur de Tottenham Hotspur intéresserait notamment la Juventus.

À l’approche d’une échéance internationale importante avec le Danemark, la perspective de la Coupe du monde pourrait influencer sa décision. Son avenir s’annonce ainsi comme l’un des dossiers majeurs du prochain mercato marseillais.