Une ancienne gloire du PSG se verrait entrainer l’OM !

Sans club depuis son départ du Paris FC, Antoine Kombouaré a évoqué son avenir sur RMC. Disponible à partir du mois de janvier, l’ancien entraîneur du PSG s’est dit ouvert à différents projets. Interrogé sur l’hypothèse de prendre un jour les commandes de l’OM, il n’a pas fermé la porte.

« Oui, pourquoi pas » à l’OM

Invité des Nuits du Cazarre Enchaîné sur RMC, Antoine Kombouaré a été interrogé sur la possibilité d’entraîner un jour l’Olympique de Marseille.

Sa réponse est claire :

« Oui, pourquoi pas. Mais bon… Moi, j’aime bien les clubs où tu sens qu’il y a de l’énergie, du tempérament. Regardez, qui aurait dit que le Lyonnais Bruno Genesio viendrait à Marseille ? »

L’ancien défenseur et entraîneur du PSG ne fait donc pas du passé parisien un obstacle absolu à une éventuelle aventure marseillaise.

À ce stade, aucun contact avec l’OM n’est toutefois évoqué. Il s’agit simplement d’une ouverture de principe de la part du technicien.

Disponible à partir de janvier

Kombouaré a également précisé son calendrier pour la suite de sa carrière.

« À partir du mois de janvier, je suis dispo ! »

Le technicien se dit aussi prêt à envisager une expérience à la tête d’une sélection.

« J’ai toujours dit que j’aimerais faire une sélection et vivre une Coupe du monde. J’ai eu des contacts, des rendez-vous. J’ai toujours refusé parce que j’aime le travail dans un club. Mais je regarde. S’il y a un projet intéressant, pourquoi pas. »

Kombouaré a par ailleurs indiqué qu’un nouveau retour à Nantes n’avait jamais réellement été envisagé. Son avenir reste donc totalement ouvert, avec une reprise attendue à partir du début de l’année 2027.