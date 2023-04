Une indication sur l’avenir de Tudor, Ünder est cash sur un départ, deux gros absents face à Lyon… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : Une indication sur l’avenir de Tudor, Ünder est cash sur un départ, deux gros absents face à Lyon…

Mercato OM : Igor Tudor a tranché pour son avenir?

Même s’il a répété à plusieurs reprises ne pas vouloir évoquer son avenir en conférence de presse, Igor Tudor ne serait pas fermé à l’idée de signer à la Juventus, son ancien club.

Igor Tudor est venu remplacer Jorge Sampaoli il y a quelques mois maintenant. Le coach croate réalise pour le moment une saison honorable en Ligue 1 malgré de grosses déceptions en Ligue des Champions et en Coupe de France. Son style de jeu et sa victoire face au PSG l’a forcément remis sur le devant de la scène et il serait donc observé pour la saison prochaine. De gros clubs se positionneraient, notamment la Juventus qu’il a bien connu en tant que joueur et en tant qu’adjoint d’Andrea Pirlo.

Bien que ces dernières semaines, l’ancien défenseur n’a pas voulu commenter ces rumeurs et n’a même pas souhaité évoquer son avenir, le média Calcio Mercato affirme qu’il ne serait pas contre le fait de rejoindre son ancien club. Il ferait en tout cas bien partie des entraîneurs pistés pour remplacer Allegri. Comme aperçu lors des dernières saisons, Tudor n’est pas réellement du genre à s’installer longtemps dans une équipe… Cet été risque donc d’être mouvementé.

A LIRE AUSSI : OM : Ce jeune joueur que Chancel Mbemba a pris sous son aile

ℹ️ Selon CalcioMercato 🗞️, Igor Tudor 🇭🇷 fait bel et bien partie des plans de la Juventus Turin 🇮🇹. L’entraîneur de l’#OM aurait confié en privé qu’il ne cracherait pas sur un appel du club italien. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/YLckHomXva — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) April 22, 2023

Avec Tudor le projet marche bien

« Ce n’est pas une vie de changer de coach tous les ans ou tous les deux ans, déclare Leny sur le plateau du DFM. Il faut une continuité dans le club. On a trop l’habitude de changer de le coach après une saison ou deux, que ce soit Rudi Garcia. Ou alors que ce soient eux qui partent d’eux même comme André Villas Boas ou Jorge Sampaoli. Il te faut de la continuité. Avec un coach qui soit là, qui reste et qui t’impose sa mentalité, son jeu. Là avec Tudor ça a bien marché, même si on est un peu de retard sur le seconde place. Il faudrait quelqu’un qui chaque année te renouvèle l’effectif, avec des nouveaux profils qui peuvent t’apporter plus au fur et à mesure des années. C’est comme ça que tu vas commencer un projet. Regarde les grands clubs avec les Klopp ou Guardiola, ils sont en place depuis plusieurs années dans leurs clubs. Et au bout de quatre, cinq ans ils ont eu du résultat. Quand tu mets en place quelque chose, tu ne peux pas au bout de deux ans changer et passer à autre chose. C’est un peu comme un couple en fait, ça se construit sur le long terme. Nous, les supporters avec l’OM on a eu des moments où on a souffert, mais on est toujours là.«

Mercato OM : Ünder est cash concernant un départ cet été

Interrogé par La Provence ce dimanche avant le choc face à Lyon, Cengiz Ünder a été questionné sur son avenir. L’international turc a les idées très claires.

L’Olympique de Marseille aurait l’intention de vendre Cengiz Ünder cet été comme affirmé par L’Equipe cette semaine. Pourtant le joueur ne serait pas de cet avis. Interrogé par La Provence ce dimanche avant le gros match face à Lyon, l’international turc a affirmé qu’il se sentait bien à l’OM.

« Un départ? Jamais. Ça ne m’a pas effleuré l’esprit de quitter l’OM. J’ai lu ici et là que des rumeurs évoquaient mon transfert, mais je n’y ai jamais pensé. Je me suis bien adapté à Marseille, je me sens bien ici, a-t-il affirmé à La Provence. Je suis un élément important, je veux continuer à l’OM. Mon objectif pour cet été, c’est de prendre des vacances ! (rires) Et de revenir à l’OM. Partir n’est pas envisageable »

Dans Débat FAQ Marseille, Nicolas Filhol a été interrogé sur l’avenir de plusieurs joueurs de l’OM. Il ne serait pas contre un départ du Turc : « Qui sont les 2 ou 3 joueurs à absolument gardés la saison prochaine ? Personnellement, je garde Rongier, Mbemba et Clauss. J’espère en garder plus que trois, je mettrais Gigot aussi. Je ne changerais pas de gardien non plus, même si en ce moment il est un peu moins rassurant. Les joueurs que je n’ai pas envie de voir partir, je mettrais Lopez, Mbemba, Gigot, Clauss, Rongier, Veretout, Harit, Kolasinac et devant Malinovskyi et Sanchez. Par contre, en cas de belle offre pour Under, je ne suis pas contre son départ et voir un autre profil arriver. C’est un joueur que j’aime bien, qui a beaucoup de qualités, un bon état d’esprit, qui peut marquer de superbes buts et faire de superbes passes, mais je le trouve trop irrégulier et surtout trop soliste dans sa vision du football. »

OM : Deux absents importants dans le groupe pour le match face à Lyon

L’OM affronte ce dimanche Lyon au Groupama Stadium. Igor Tudor devra faire sans Dimitri Payet et Nuno Tavares.

Deux gros absents dans le groupe de l’Olympique de Marseille ce dimanche pour aller à Lyon. Igor Tudor devra faire sans Dimitri Payet et Nuno Tavares pour ce déplacement.

👥 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙤𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣 pour le match de ce soir ! 👇#OLOM ⏳ pic.twitter.com/11GpC84OVL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 23, 2023

Le groupe de l’OM

Gardien :

Lopez, Blanco

Défenseurs :

Balerdi, Gigot, Mbemba, Kaboré, Clauss, Kolasinac, Bailly

Milieux :

Rongier, Guendouzi, Veretout, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants :

Sanchez, Vitinha, Under, Mughe

Déclarations d’avant-match

« Comme j’ai dit à mes joueurs, c’est un super match à jouer contre une très bonne équipe. Ce sera difficile mais les recevoir dans son stade avec une bonne ambiance, c’est bien. Il faut être prêt à jouer, à souffrir aussi. C’est l’une des meilleures équipes du championnat, dans tous les termes. Elle se déforme constamment, c’est plaisant à voir jouer, athlétiquement c’est très fort. Leur jeu est total, il demande beaucoup d’implication. Marseille a fait des sacrés matchs. Ce qui est sûr, c’est qu’il (Tudor) n’entraine pas comme il jouait. Tudor, il était rugueux sur le terrain ! Mais c’est un très bon entraîneur, il demande une vraie implication, des dépassements de fonction… C’est beau. » Laurent Blanc – Source : Conférence de presse (21/04/2023)

La réponse de Tudor à Blanc

« Je le remercie pour ces mots. C’est un homme de football, un homme de valeurs. Je l’ai connu à la coupe du monde 98. J’ai suivi sa carrière. Il fait du bien au foot. C’était un bon joueur et c’est aujourd’hui un bon entraîneur. Il a raison : joueur et entraîneur sont deux métiers différents. Quand on joue au foot, il y a quelque chose d’instinctif. Quand j’ai entraîné des équipes de jeunes, j’ai pu étudier au fil du temps ce que je voulais. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (21/04/2023)