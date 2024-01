Une nouvelle piste en Italie pour le latéral droit ! Des derniers détails à régler avant ce départ ! L’OM propose un prêt avec OA, mais le montant demandé est trop élevé ! Les 3 infos Mercato OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi: une nouvelle piste en Italie pour le latéral droit ! Des derniers détails à régler avant ce départ ! L’OM propose un prêt avec OA, mais le montant demandé est trop élevé !

Mercato OM: une nouvelle piste en Italie pour le latéral droit !

L’Olympique de Marseille travaille au départ de Jonathan Clauss avant la fin du mercato. Alors que la piste menant à Lorenz Assignon semble trop onéreuse, le club aurait ouvert une nouvelle piste en Italie.

En effet, selon l’Equipe, l’OM aurait dans son viseur un ancien lillois. « Autre piste explorée, celle qui mène à l’ancien Lillois Zeki Çelik, en manque de temps de jeu à la Roma. Le Turc, qui a le caractère et l’expérience, a l’avantage de bien connaître la L1. Les dernières heures du marché seront donc haletantes à Marseille, où du mouvement, dans les deux sens, est aussi possible en attaque. » Transféré pour 7M€ lors de l’été 2022, le latéral de 26 ans a joué 9 matches de Serie A cette saison.

Çelik aussi visé ?

Selon @lequipe, pour le poste de latéral droit, l’#OM penserait à Lorenz Assignon (Rennes réclame 10M€) et Zeki Çelik, l’ancien Lillois de la Roma. pic.twitter.com/Xs0eh326eI — OManiaque (@OManiaque) January 31, 2024



Mercato OM: Des derniers détails à régler avant ce départ !

Vitinha devrait rejoindre le Genoa ce mercato d’hiver en prêt avec OA. La Provence annonce que la visite médicale du joueur s’est très bien déroulée mais qu’il reste des détails à régler !

Le Genoa devrait bien récupérer Vitinha en cette fin de mercato hivernal. L’attaquant portugais a passé sa visite médicale en Italie et l’a validé avec succès comme nous l’informe La Provence ce mercredi. Cependant, il resterait encore quelques détails à régler pour que le dossier soit finalisé !

#MercatOM : visite médicale OK pour Vitinha au Genoa. Derniers détails à régler avant de finaliser le prêt non obligatoire de 25 millions d’euros et d’entériner son départ de l’OM @OMLaProvence — Fabrice Lamperti (@gouffa83) January 31, 2024

L’OM s’est planté sur les joueurs talentueux comme Vitinha, Ounahi, Ndiaye ou encore Sarr

Ancien secrétaire général de l’OM et proche du regretté Pape Diouf, Julien Fournier, également ex-directeur général de Nice, est revenu sur le travail de Pablo Longoria à Marseille dans une interview accordée à La Provence et au 1899 l’Hebdo. D’après lui, il n’y a aucune idée directrice dans les choix de l’Espagnol qui interpellent, notamment dans le recrutement de Vitinha, Ounahi, Ndiaye ou encore Sarr.

« Il y a eu beaucoup trop d’erreurs sur des joueurs clés. Des Clauss, Veretout, Mbemba, par exemple, ce sont des joueurs de club, au sens où ils n’ont pas une grosse valeur marchande, mais ils sont fiables et ils te permettent d’avoir autour des joueurs plus talentueux. C’est sur les joueurs talentueux que l’OM s’est un peu planté à mon avis, a confié Fournier. Vitinha, Ounahi, Ndiaye, Sarr : tous ces mecs devraient te permettre de les développer et de les vendre extrêmement cher pour réinvestir l’argent dans ton équipe et faire grossir la valeur de l’effectif. Pour moi, quand tu investis 1€ sur ce genre de joueurs, tu dois vendre 3€. Quand tu mets 15M€ sur Ismaïla Sarr, tu sais déjà que tu ne le vendras jamais 45M€. Quand tu achètes Vitinha 30M€, c’est que tu imagines qu’il partira à 90M€ ? Si tu as 8 joueurs d’actifs (des éléments qui ont une valeur minimum de 20M€), tu peux en vendre un l’année où tu ne fais pas la Ligue des champions sans que ton projet tombe à l’eau », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI: OM: « Vitinha 35 millions d’euros… avec 5 millions, j’en trouve 74 en France des jeunes meilleurs que lui ! »

Toutefois, Julien Fournier admet qu’il est difficile d’être compétent sur la durée à l’OM : « Il faut être indulgent. Tu vois un bon dirigeant à sa capacité à rester performant et lucide. À l’OM, il n’y a pas eu de dirigeants qui ont réussi à rester lucides. Nous compris avec Pape Diouf, on n’avait plus la même fraîcheur sur la fin. À Nice pareil, j’étais beaucoup moins performant sur la fin. Si tu n’es pas bien entouré, tu ne peux pas durer. Longoria est arrivé avec sa fraîcheur, son envie, et il a été bon. Aujourd’hui, il est moins performant, mais ça n’en fait pas un mauvais président, ni un mec à jeter à la poubelle.»

Mercato OM: L’OM propose un prêt avec OA, mais le montant demandé est trop élevé !

L’Olympique de Marseille tente de se séparer de Jonathan Clauss avant la fin du mercato. Selon l’Equipe, le clib travaille au recrutement d’un latéral droit plus jeune et aurait formulé une offre à Rennes qui a été refusée !

Rennes s’est offert Alidu Seidu (Clermont) cet hiver et peut compter sur Guéla Doué, qui était titulaire lors des trois dernières journées de Championnat et face à l’OM en Coupe de France. Blessé, Assignon a perdu sa place à droite. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil dont l’OM. Selon l’Equipe, « Julien Stéphan lui aurait fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui. Il semblait acquis qu’il quitterait son club formateur cet hiver mais le tarif fixé par Rennes a pour l’instant dissuadé ses courtisans : 10 millions d’euros alors que Galatasaray, par exemple, n’en proposait que 4 avec des bonus. (…) Bournemouth et l’OM – qui proposerait un prêt avec option d’achat – sont toujours intéressés mais pas au tarif exigé par Rennes. » L’entourage du joueur juge aussi le montant demandé par Rennes trop élevé…

Rennes trop gourmand pour Assignon !

🚨 L’OM propose un PRÊT avec OPTION D’ACHAT pour Lorenz Assignon ! 💙🤍 Le Stade Rennais demande cependant un transfert à 10M€. 🤑 (@lequipe) pic.twitter.com/sG9gL7ibdg — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) January 31, 2024



