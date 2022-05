Une offre pour une priorité de Longoria, coup dur dans le dossier Fofana, prise contact avec Witsel… Les 3 infos mercato OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Une offre pour une priorité de Longoria, coup dur dans le dossier Fofana, prise contact avec Witsel…

Mercato OM : L’Atletico prêt à faire une offre pour Clauss?

Priorité de Pablo Longoria au poste de latéral droit, Jonathan Clauss serait en discussions avancées avec l’Atletico Madrid selon Téléfoot. Une offre devrait même arriver dans les prochains jours !

L’Olympique de Marseille doit recruter à plusieurs postes lors du futur mercato estival. Longoria aurait coché les noms de Fofana et Clauss qui évoluent au RC Lens. Selon Téléfoot, l’Ivoirien est trop cher en terme de salaire et de transfert pour le moment.

7 millions d’euros de l’Atletico pour Clauss?

Concernant le piston droit, l’émission de TF1 affirme que des contacts sont établis avec l’Atletico Madrid. Une offre pourrait être effectuée dans les prochains jours à hauteur de 7 millions d’euros. Avec encore un an de contrat chez les Lensois, il est aussi pisté par plusieurs clubs de Ligue 1 dont l’OM et l’OGC Nice.

A LIRE : Mercato OM : Priorité défensive de Longoria, Saliba ne reviendra pas ?

Infos mercato Téléfoot L’Atlético de Madrid devrait faire une offre comprise entre 6 et 7 millions hors bonus pour Jonathan Clauss dans les jours à venir. C’est la piste la plus chaude à l’heure actuelle pour le piston lensois à qui il reste un an de contrat. @ThomasMekhiche pic.twitter.com/ckmG3VUmLV — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 29, 2022

Haise prévient les clubs qui s’intéressent à Fofana et Clauss

Dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, Franck Haise a donné son avis sur les récentes rumeurs de transferts concernant ses deux joueurs.

« On sait très bien qu’il y aura des sollicitations. Mais le club ne vendra pas n’importe comment. Et les joueurs nous ont tous dit que ce ne serait pas facile pour eux et qu’après y avoir vécu deux, trois ou quatre saisons, ils sont attachés au RC Lens » Franck Haise – L’Equipe

On n’est pas dans l’obligation de vendre — Arnaud Pouille

Dans l’émission Lens Foot, Arnaud Pouille, le directeur général du club sang et or, nous explique que les finances sont bonnes et qu’ils ne seront pas dans une situation de subir le mercato.

« Personne n’est venu me voir pour demander un bon de sortie. Surtout, on n’est pas dans l’obligation de vendre. La trésorerie est présente au sein du club et on va avoir une dotation avec l’arrivée de CVC. » Arnaud Pouille – Source : Lens Foot (24/05/2022)

On ne sait pas ce qui va se passer – Ghisolfi

Interrogé par l’émission Lens Foot, le coordinateur sportif du RC Lens Florent Ghisolfi a surenchéri en clarifiant la situation de certains joueurs comme Clauss et Fofana.

« On ne sait pas ce qui va se passer. La seule certitude, c’est que les trois joueurs cités sont sous contrat. C’est la dernière année de contrat pour Jonathan, Cheick et Seko c’est 2024. Tout peut arriver et si ces joueurs ne sont pas sollicités ce serait surprenant. Notre manière de fonctionner est simple, aucun joueur n’a de bon de sortie. À l’inverse, personne n’est enfermé. À un moment donné, il peut y avoir des logiques à respecter pour le joueur et le club. S’il y a un projet intéressant pour le joueur et que le club s’y retrouve, on discute. Il faut toujours que ça se passe dans l’échange et la transparence. Aujourd’hui, on compte sur tout le monde. » Florent Ghisolfi – Source : Lens Foot (24/05/2022)

Mercato OM : Une grosse difficulté dans le dossier Seko Fofana?

L’Olympique de Marseille souhaite recruter Seko Fofana selon plusieurs médias. Téléfoot confirme cette information mais il y aurait un gros bémol dans ce dossier menant à l’Ivoirien !

L’Olympique de Marseille apprécie le profil de Seko Fofana au milieu de terrain. Le joueur du RC Lens est l’une des cibles prioritaires de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria pour le prochain mercato estival.Plusieurs médias évoquent cette possibilité depuis près d’une semaine.

Difficulté financière dans le dossier Seko Fofana?

Téléfoot confirme cette information ce dimanche mais affirme aussi qu’il y a une grosse difficulté dans ce dossier. D’après l’émission de TF1, l’OM ne disposerait pas des finances nécessaires pour faire signer Seko Fofana… Il en serait de même pour le salaire du milieu de terrain… A moins d’une vente, il parait donc difficile de voir l’international ivoirien signer à l’Olympique de Marseille.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Deschamps prend la défense de Boubacar Kamara !

Infos mercato Téléfoot : Seko Fofana D’après nos informations, OUI, l’OM veut le milieu lensois, une piste validée par Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Mais à l’heure actuelle, Marseille ne peut ni payer l’indemnité de transfert, ni le salaire du joueur. @ThomasMekhiche pic.twitter.com/S8Nv7WBRBI — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 29, 2022

Fofana, un profil 100% compatible à l’OM?

« Fofana, C’est un poumon, donc forcément c’est bon, il marque des buts, il se projette bien, c’est un liant au milieu de terrain, c’est une présence et il l’a montré. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens, il a porté son équipe toute la saison, même dans les derniers matchs, il a marqué quelques buts très importants » Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

« J’aime beaucoup les deux joueurs, en commençant par l’esprit, leurs qualités de jeu ce qu’ils apportent dans une équipe. Fofana ? Je me rappelle du match ici au Vélodrome, il avait fait un très grand match. Un garçon comme Fofana, l’abattage au milieu du terrain est comparable, comme l’autre Fofana (Youssouf) qui joue à Monaco avec Tchouameni, ce sont des joueurs complémentaires, dès qu’il y a une petite défaillance, le partenaire est là pour compenser et ça permet à une équipe d’être plus équilibrée. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022) »

[INFO FCM] Mercato : L’OM a pris contact avec Axel Witsel

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Axel Witsel pour renforcer son milieu de terrain. Jorge Sampaoli souhaite apporter de l’expérience dans son effectif.

Libre de tout contrat en juin prochain avec le Borussia Dortmund, Axel Witsel peut s’engager librement avec un club.

Thank you for everything coach, it was a pleasure to work with you during my final year 🙌🏽 I wish you all the best in your future 🙏🏽 pic.twitter.com/uPMbyNo5bd — Axel Witsel (@axelwitsel28) May 21, 2022

Premiers contacts avec l’entourage d’Axel Witsel

Selon nos informations l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de l’international belge et aurait pris contact avec l’entourage du joueur. Le milieu de terrain âgé de 33 ans a une grosse expérience à l’international, notamment avec le Borussia Dortmund ou encore au Zenith St Petersburg.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une grosse difficulté dans le dossier Seko Fofana?

Il possède donc un profil qui entrerait parfaitement dans ce que réclame Jorge Sampaoli. Le coach argentin a souvent dit en conférence de presse que son effectif en manquait cruellement et qu’il souhaitait des joueurs plus âgés pour encadrer un groupe jeune.