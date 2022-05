Mercato OM : Deschamps prend la défense de Boubacar Kamara !

En conférence de presse, Didier Deschamps a été questionné sur le choix de Kamara de rejoindre Aston Villa. Le sélectionneur a pris la défense de son nouveau Bleu !

L’Olympique de Marseille a vu Boubacar Kamara rejoindre gratuitement Aston Villa ces derniers jours. Pour beaucoup, ce choix n’a pas été compris voire pas accepté. Il est encore difficile pour les supporters de voir le joueur formé au club aller dans ce club de Premier League librement.

Didier Deschamps qui vient tout juste de sélectionner Kamara pour la première fois a été questionné à ce sujet en conférence de presse. Le sélectionneur des Bleus a pris la défense de son nouveau joueur devant les journalistes.

« C’est son choix. Il avait la liberté, il a choisi. Il n’y a pas de mauvais choix. Il fait une très très bonne saison. En étant jeune, il a aussi beaucoup de maturité dans son jeu, une polyvalence intéressante. Il a été très très utilisé, très régulier, dans un rôle pas toujours mis en valeur mais important pour la stabilité d’une équipe. Il va découvrir un autre championnat. Certes Aston Villa ne fait pas partie au départ des meilleures équipes de la Premier League. C’est une étape pour lui, quelque chose de différent. Mais là aussi, je n’ai pas tous les éléments qui ont amené à prendre cette décision » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (28/05/22)

Je pensais que Kamara irait dans un club du top 5 — De Bono

Pour Jean-Charles De Bono, le choix de Kamara n’est pas forcément le meilleur, l’ancien joueur de l’OM voyait le nouveau milieu des Villains dans un club du top 5 anglais :

» Cette décision elle est personnelle, il avait jugé qu’il devait partir, après on peut pas juger vraiment son choix (…) Pour lui c’est un bon choix puisqu’il l’a fait, pour moi, non, ce n’est pas le meilleur choix ! Je pense que l’Atlético, ça aurait été un bon choix, l’Olympique de Marseille, meilleur mais sincèrement je pensais qu’il partirait dans un club du Top 5-Top 6 anglais ou alors en Espagne ou en Italie, on parlait du Milan, de l’Inter, de l’Atlético, là je suis un petit peu déçu. » Jean-Charles De Bono – Source: Football Club Marseille (23/05/2022)