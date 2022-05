Mercato OM : Priorité défensive de Longoria, Saliba ne reviendra pas ?

Boubacar Kamara officiellement parti, Alvaro sur le départ, Caleta Car poussé vers la Premier League… La défense olympienne va perdre des éléments cet été. Pablo Longoria voulait profiter de la qualification en Ligue des Champions pour conserver Saliba, mais cela semble déjà compromis…

En effet, après les déclarations d’Arteta (voir ci-dessous), l’Equipe confirme la volonté d’Arsenal de garder son défenseur international la saison prochaine. Le quotidien sportif précise même « Arsenal a décidé que William Saliba était enfin un renfort crédible. (…) Mais le timing n’est vraiment pas bon pour Pablo Longoria, le président olympien, qui va se mettre en quête de deux défenseurs axiaux pendant le mercato estival. »

Arsenal compte sur Saliba qui aurait accepté de retourner à Londres…

L’Equipe explique aussi que les dirigeants du club anglais ont clairement fait savoir à Saliba qu’il faisait parti du projet de la saison prochaine. Une offre de prolongation de son contrat, qui se termine en 2024, serait même évoquée. Enfin et c’est surement la plus grosse information du journal sportif, « Saliba n’ira pas à l’encontre de la volonté de ses dirigeants, qui semblent enfin compter sur lui dans un avenir proche. » Le jeune défenseur de 21 ans devra tout de même gagner sa place face à Gabriel et Ben White…

Arsenal compte sur William Saliba pour la saison prochaine Arsenal a fait part de leur volonté de garder le néo-international français, William Saliba, la saison prochaine. Une nouvelle qui a de quoi refroidir l’OM, où le défenseur central était prêté https://t.co/rcU87FCkAK pic.twitter.com/cQntXPZoxQ — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 24, 2022

Mikel Arteta estime tout de même avoir pris la bonne décision de l’envoyer en prêt à l’OM pour qu’il s’aguerrisse. Au début de cette saison, Saliba n’était pas désiré par Arsenal et est donc parti du côté de l’OM pour réaliser une excellente saison sous le maillot bleu et blanc parfois difficile à porter pour les jeunes joueurs. Le technicien espagnol estimait que l’international français avait besoin de concurrence pour progresser.

Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous – Arteta