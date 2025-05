Une porte de sortie pour Merlin, un mexicain visé et un absent important face au HAC… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Voici les 3 infos OM de ce vendredi 9 mai 2025 :

Bournemouth poursuit sa stratégie de recrutement ambitieuse en Premier League. Le club anglais, désormais réputé pour dénicher des talents à fort potentiel, s’intéresse de près à plusieurs joueurs évoluant en Ligue 1. Parmi eux, Quentin Merlin, latéral gauche de l’Olympique de Marseille, suscite particulièrement l’intérêt des Cherries.

Recruté par l’OM en janvier 2024 pour 12 M€, Merlin peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable. L’ancien Nantais a vu sa place de titulaire lui échapper en fin de saison, Ulysses Garcia ayant pris le dessus dans la hiérarchie. Pourtant, l’international espoir tricolore reste un joueur à fort potentiel, comme en témoignent ses 25 apparitions cette saison, ponctuées d’un but et trois passes décisives.

Adrien Truffert et Quentin Merlin plaisent à Bournemouth



Selon les informations relayées par FootMercato, Bournemouth multiplie les pistes en Ligue 1. Outre Quentin Merlin, le club anglais s’intéresse également à Nathan Zeze, prometteur défenseur central du FC Nantes, et à Adrien Truffert, capitaine du Stade Rennais.

En quête de renforts pour compenser les probables départs de Milos Kerkez et Dean Huijsen, les dirigeants de Bournemouth pourraient soumettre des offres importantes pour attirer ces jeunes talents. Avec des moyens financiers conséquents, le club, actuellement 8e de Premier League, pourrait bien bouleverser le prochain mercato estival.

L’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Rodrigo Huescas, jeune latéral droit mexicain évoluant actuellement au FC Copenhague. Selon les informations de Fox Sports, le club phocéen fait partie des prétendants pour recruter le défenseur de 21 ans, dont le contrat court jusqu’en 2029.

Formé à Cruz Azul, Rodrigo Huescas peine à s’imposer au Danemark, où il a été condamné récemment à 20 jours de prison pour excès de vitesse. Un contexte délicat qui pourrait précipiter son départ dès cet été, malgré un contrat encore long.

