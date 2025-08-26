Info Chrono
OM Actualités

Une semaine mercato OM de folie ? Débat FAQ Mercato en live ce mardi à partir de 15h30 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Il reste moins d’une semaine avant la fermeture du mercato, Ordonez, Palmieri, Traoré, Zhegrova ou encore Ceballos sont évoqués…  On parle de ce que vous voulez dans Débat FAQ Mercato avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 15h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !

Sur Twitch pour le live à partir de 15h30

 

 

