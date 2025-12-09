Union Saint-Gilloise – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace en Belgique pour affronter la Royale Union Saint-Gilloise pour la 6ᵉ journée de la phase de groupes de la UEFA Champions League 2025‑26. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre aura lieu ce mardi 9 décembre 2025 à 21h00 (heure française). Le match sera diffusé en direct sur Canal+.

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo, Balerdi, Aguerd, Emerson

Vermeeren, Höjbjerg

Greenwood O’Riley Paixao

Aubameyang

Union Saint-Gilloise :

Scherpen

MacAllister, Burgess, Sykes

Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang

Aït El Hadj

Florucz, David

Le Stade

Le match se déroulera au Stade Lotto Park à Bruxelles (Capacité : 21500 places).

L’arbitre de ce Union Saint-Gilloise – OM

Les débats seront dirigés par l’arbitre J oao Pinheiro .

. Il sera assisté par ses compatriotes Bruno Jesus et Luciano Maia.

Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Claudio Pereira.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Tiago Martins et Fabio Oliveira Melo..

La Météo

Prévision météo à Bruxelles à 21h (*)

– Ciel nuageux (couverture nuageuse 83%)

– Pourcentage de pluie : 9%

– Température 13°C / ressentie 10°C

– Vent : SO 22km/h

– Taux d’humidité : 72%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations USG – OM

Victoire de l’OM : 1 Match nul : 0 Victoire de l’Union Saint-Gilloise : 1

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse :“Nous devons toujours nous améliorer et aller de l’avant. Après Newcastle, on doit démontrer encore. On ne doit pas lâcher le morceau, les défaites nous font mal donc quand on va comprendre ce qui ne va pas, qu’il ne faut jamais rien lâcher, continuer à travailler pour nous améliorer, on aura un élément de réponse sur la trajectoire à suivre.”

David Hubert :«Même si vous êtes gourmand, je ne vais pas tout vous dire et vous gaver. Il y a un entraîneur avec énormément d’expérience, des idées très claires, des joueurs d’exception et avec un grand avenir. C’est une équipe qui a tout, y compris l’histoire. Il y a beaucoup de choses dans cette équipe, mais ce n’est pas une équipe sans défaut. Elle a ses points faibles. On a essayé d’en trouver. On va essayer de lui rendre la tâche très compliquée, de restreindre ses qualités et d’exploiter ses failles».

Pour Parier sur le match Union Saint-Gilloise – OM rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.