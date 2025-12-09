Union SG – OM (2-3) : Merci Greenwood, Merci le VAR ! Un miracle !

Dans un Lotto Park incandescent, l’Olympique de Marseille a arraché une victoire capitale (2-3) face à l’Union Saint-Gilloise au terme d’un match totalement fou, conclu dans une immense tension.

Cueillis à froid, les Marseillais concèdent l’ouverture du score dès la 5e minute : Khalaili, parfaitement servi par Schoofs, repique dans l’axe et trompe Rulli d’une frappe croisée (1-0). L’OM vacille encore durant les premières minutes, mais finit par sortir la tête de l’eau grâce à un pressing plus haut et à l’activité d’Aubameyang et Greenwood.

À la 15e minute, le duo se montre décisif : après une frappe d’Aubameyang repoussée par Scherpen, Paixão surgit pour égaliser (1-1). Les Phocéens renversent la rencontre peu après grâce à Greenwood, auteur d’un une-deux somptueux avec Aubameyang avant de conclure d’un tir tendu (1-2, 41e). L’OM vire en tête à la pause après une demi-heure de domination offensive.

Greenwood double la mise, l’OM croit se mettre à l’abri

Au retour des vestiaires, les Belges repartent fort, mais c’est Marseille qui frappe encore. Lancé dans la profondeur par O’Riley après une remise d’Aubameyang, Greenwood signe un doublé d’une frappe croisée chirurgicale (1-3, 58e). Les hommes de De Zerbi semblent alors contrôler… mais cela ne dure pas.

Portée par un public bouillant, l’Union réduit l’écart : Rulli se manque sur un centre venu de la gauche et Khalaili, encore lui, punit les Phocéens d’une demi-volée au second poteau (2-3, 71e). Le match bascule ensuite dans un temps fort belge, marqué par plusieurs situations chaudes.

Mac Allister pense égaliser à la 76e minute, mais son but est refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Rebelote à la 90e minute : Promise David croit délivrer les siens, mais lui aussi est signalé hors-jeu de quelques centimètres. L’OM tremble jusqu’au bout, incapable de calmer le jeu, concédant les transitions et multipliant les erreurs défensives.

Cinq minutes d’arrêt de jeu irrespirables

Dans les ultimes secondes, l’USG pousse, multiplie les centres et profite des approximations marseillaises. Mais malgré une fin de match subie de manière extrême, Marseille résiste et décroche une victoire essentielle dans la course à la qualification.

Score final : Union Saint-Gilloise 2-3 Olympique de Marseille

Buteurs :

USG — Khalaili (5e, 71e)

OM — Paixão (15e), Greenwood (41e, 58e)