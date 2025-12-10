Union SG – OM : La VAR passe mal en Belgique !

La victoire 3-2 de l’OM face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions ne passe pas en Belgique. Plus que le scénario d’un match spectaculaire, c’est l’arbitrage jugé favorable à l’OM et l’usage répété de la VAR qui cristallisent aujourd’hui la colère des supporters et des observateurs belges. À Bruxelles, ce succès marseillais est perçu comme un tournant injuste, tant les décisions arbitrales ont pesé lourdement sur l’issue de la rencontre.

L’Union Saint-Gilloise pensait avoir réussi un exploit européen en revenant à hauteur de Marseille à deux reprises. Mais deux buts ont été annulés après intervention de la VAR, pour des situations de hors-jeu qualifiées de « millimétrées » par la presse belge. Ces décisions ont profondément modifié la dynamique du match, laissant un sentiment de frustration grandissant dans le camp belge, qui estime que l’esprit du jeu a été sacrifié au profit d’une interprétation ultra-stricte du règlement.

Au poil de talon… pic.twitter.com/YzCkPIVecO — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) December 10, 2025

Le média belge DHnet a résumé ce sentiment d’injustice en écrivant : « Comme ce but du 3-3, annulé par deux fois ; d’abord pour un hors-jeu de Mac Allister ; puis un autre, d’une épaule, de David. L’Union a cru par deux fois avoir remonté un handicap de deux buts. Mais le VAR, technologie implacable et froide, annulait ces espoirs de remontada ». Cette lecture est largement partagée dans la presse et parmi les supporters locaux, qui évoquent un match « confisqué ».

La VAR au cœur de la polémique en Belgique

Depuis le coup de sifflet final, la VAR est au centre des débats en Belgique. Les décisions prises lors de ce match entre l’OM et l’Union Saint-Gilloise sont vues comme le symbole d’un football moderne où la technologie prend le pas sur l’émotion. Plusieurs situations ont été décortiquées image par image, nourrissant l’idée d’un arbitrage favorable à l’OM, même si les décisions sont officiellement conformes au règlement.

Kevin Mac Allister n’a pas caché sa frustration après la rencontre, déclarant : « On aurait pu marquer à deux reprises mais le VAR en a décidé autrement […] Cela s’est joué pour un millimètre ». Une réaction mesurée qui traduit néanmoins le malaise profond vécu par les joueurs belges, persuadés d’avoir livré une prestation suffisante pour obtenir au moins un point.

L’entraîneur David Hubert a lui aussi exprimé son incompréhension, tout en saluant la performance de ses joueurs : « On s’est créé assez d’occasions pour prendre un point […] à quelques millimètres près on l’aurait pris ». Dans les tribunes du Lotto Park, les huées ont accompagné la sortie du corps arbitral, témoignant d’une fracture émotionnelle entre le public belge et l’issue de ce match.

Si l’OM repart avec une victoire précieuse au tableau d’affichage, la polémique autour de l’arbitrage et de la VAR laisse des traces durables en Belgique. Un débat qui relance, une fois de plus, la question de la place de la technologie dans le football européen et de son impact sur la perception de l’équité sportive.