US Thionville – OM : Le onze de Gattuso avec Nadir en numéro 10 !

L’Olympique de Marseille se déplace à Metz ce dimanche à 14h30 à l’occasion du premier match de Coupe de France, les 32e de finale face à Thionville. Voici le premier onze de Gennaro Gattuso de l’année 2024 !

L’OM va jouer ce dimanche à 14h30 face à Thionville ! Gennaro Gattuso fait confiance à Ruben Blanco au poste de gardien. En défense, Bamo Meïté, Gigot et Balerdi sont titulaires. Kondogbia et Veretout forment le milieu avec deux pistons : Murillo et Lodi. En numéro 10, c’est Bilal Nadir qui est aligné avec un duo d’attaquant composé d’Aubameyang et Vitinha

Blanco

Meité Gigot (cap) Balerdi

Murillo Kondogbia Veretout Lodi

Nadir

Aubameyang Vitinha

Déclarations d’avant-match

Il faut respecter la compétition — Gattuso

« J’ai vu un peu l’histoire, je sais que l’OM n’a pas de trophée depuis 2012. L’année dernière, ils ont battu le PSG et Rennes avant de perdre en quarts de finale (contre Annecy). Des billets avaient été achetés par des joueurs pour le match d’après. Ce sont des erreurs à ne pas faire. Il faut respecter la compétition, on va aller à Thionville et on jouera les matchs les uns après les autres, c’est seulement comme ça. J’ai remporté une Coupe d’Italie avec Naples, j’ai perdu une finale avec l’AC Milan contre la Juventus. On a besoin d’humlilité parce que l’histoire de cette coupe est incroyable. Il faut avoir l’objectif de ne pas penser à la victoire mais match après match.. J’aime beaucoup le format de cette Coupe de France, ça donne la possibilité à tout le monde d’atteindre ces rêves. J’espère qu’on aura le même format en Italie. Je répète aux joueurs que ce ne sera pas facile. Beaucoup connaissent la Coupe de France, on s’est dit ce qu’on avait à faire. Joueur une finale signifie d’amener des supporteurs et ce serait incroyable », a déclaré Gattuso en conférence de presse cette semaine, ce qui montre également l’importance de cette compétition pour l’Olympique de Marseille.

On n’y va pas pour faire des photos et échanger les maillots

Julien François explique qu’il n’oublie pas les déconvenues de l’OM en Coupe de France face à Carquefou ou Andrézieux. « On n’y va pas pour faire des photos et échanger les maillots. On y va avec toute l’humilité, le respect qu’on a pour un club et une institution comme Marseille. Mais en sachant aussi que si des Carquefou, des Andrézieux, des Canet-Roussillon, des Grenoble l’ont fait en leur temps, il n’y a pas de raison qu’on ne se donne pas les moyens de rivaliser avec eux et sur un match d’arriver à créer l’exploit. C’est cet objectif là qu’on doit garder en tête. (…) On montre un grand respect à tous nos adversaires, quel que soit leur niveau et on attend le même respect en retour de tous les clubs. Aujourd’hui il y a de nombreux analystes vidéo, des staff étoffés donc forcément tout le monde se renseigne, encore plus dans ces clubs-là où on essaie de ne rien laisser au hasard. Après on arrive aussi peut être au bon moment parce que ce sera la reprise, que des joueurs seront peut être parti à la CAN et que les recrues ne seront pas encore arrivés. Mais dans tous les cas je m’attends à un adversaire qui va nous respecter, qui va faire les choses pour ne pas se faire tordre par une équipe amateur. »