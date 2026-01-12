Vaz vers la Roma, 3 absents au moins face à Bayeux et 3M€ pour Abdelli… les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato, Coupe de France et décisions fortes de Roberto De Zerbi : l’Olympique de Marseille est au cœur de l’actualité ce lundi 12 janvier 2026. Tour d’horizon des trois infos majeures qui animent la journée olympienne.

Mercato OM : le dossier Himad Abdelli avance

Selon La Provence, l’OM progresse concrètement sur la piste menant à Himad Abdelli. Les discussions avec Angers SCO seraient proches d’aboutir autour d’un montant estimé à 3 millions d’euros pour racheter les six derniers mois de contrat du milieu algérien. Le joueur, actuellement engagé avec l’Algérie à la CAN et récemment éliminé, correspond au profil recherché par Roberto De Zerbi pour renforcer l’entrejeu. Aucun accord officiel n’a encore été signé, mais le dossier est clairement entré dans une phase active.

Coupe de France : De Zerbi ménage ses cadres à Caen

À la veille du déplacement à Caen face à Bayeux en Coupe de France, Roberto De Zerbi a annoncé plusieurs choix forts. Pierre-Emerick Aubameyang est laissé au repos pour souffler, tandis que Aguerd est à la CAN et Vermeeren suspendu. Le technicien italien assume cette gestion, estimant disposer de suffisamment d’options offensives. Autre décision notable : De Lange sera titulaire dans les buts, sans que cela ne remette en cause le statut de Gerónimo Rulli, pleinement soutenu par son entraîneur.

🗣️ #Aubameyang au repos demain#DeZerbi : “Quels absents en plus de Vermeeren (suspendu) et Aguerd (CAN) ? Aubameyang, je lui ai donné 3-4 jours pour qu’il puisse recharger les batteries. On a suffisamment d’attaquants pour se passer de lui.”#OM #conf #CoupedeFrance pic.twitter.com/Kb5bQ4TU01 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2026

Robinio Vaz tout proche de la Roma

C’est l’autre dossier chaud du jour : Robinio Vaz est très proche de quitter l’OM pour rejoindre l’AS Roma. Selon plusieurs sources spécialisées, un accord de principe avoisinant les 25 millions d’euros bonus compris est en passe d’être finalisé entre les deux clubs. En difficulté pour prolonger son contrat, l’attaquant de 18 ans pourrait ainsi permettre à l’OM de réaliser une très belle opération financière, l’une des plus importantes du mercato hivernal marseillais.