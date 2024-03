Vente OM : A cause de menaces, il quitte le monde du football !

La vente OM a fait des dégâts dans le football et pas seulement chez les supporters. Mohamed Bouhafsi a raconté comment cela a impacté sa vie personnelle et l’a forcé à quitter le monde du football.

Cela fait maintenant quelques années que Mohamed Bouhafsi a rejoint France Télévision et l’émission C à vous. Le journaliste a quitté le monde du football et il raconte pourquoi dans un entretien accordé à Farid Rouas. Cela concerne notamment la vente OM et toutes les dérives qu’il y a pu avoir à ce sujet sur les réseaux

Ce dossier de Vente OM qui m’a fait beaucoup de mal, on a menacé mes proches

« Je suis parti du foot parce que malheureusement dans ce dossier de Vente OM qui m’a fait beaucoup de mal, on a menacé mes proches. Si demain quelqu’un vient avec une énorme offre pour Franck McCourt, il partira mais c’est pas le cas. Ça me fait beaucoup de mal pour les supporters marseillais qui ont rêvé et ont cru qu’ils allaient avoir Zidane ou Ronaldo. Ça fait mal au coeur parce qu’ils sont tellement passionnés, que parfois des gens en profitent un peu. Je suis au quotidien le dossier »

🗣️ Mohamed Bouhafsi : « Je suis parti du foot parce que malheureusement dans ce dossier de VenteOM qui m’a fait beaucoup de mal, on a menacé mes proches. Si demain quelqu’un vient avec une énorme offre pour Franck McCourt, il partira mais c’est pas le cas ! » 🗞️ @FaridRouas… pic.twitter.com/7QIk2SYwKJ — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 24, 2024

Vente OM : Le club aurait ciblé Romain Molina !

En cette fin de semaine, le journal L’Equipe a publié un portrait de Romain Molina, journaliste bien connu sur les réseaux sociaux. Dans cet article, on y apprend qu’il serait la cible de l’Olympique de Marseille au sujet de ses sorties sur le clan McCourt et la volonté de l’investisseur américains de vouloir vendre le club. L’OM aurait donc réfléchi à des procédures judiciaires à son encontre à plusieurs reprises. Pour rappel, le club avait déjà envoyé une mise en demeure à Thibaud Vézirian il y a quelques années pour les mêmes raisons.