Vente OM : Ajroudi affirme que des discussions sont en cours !

Malgré la fin de non recevoir opposé par Frank McCourt, Mohamed Ayachi Ajroudi ne perd pas espoir de racheter le club. Et l’homme d’affaires tunisien affirme même que les discussions se poursuivent !

Dans un communiqué de la banque d’affaires Wingate, le clan Ajroudi se dit toujours intéressé par le rachat de l’OM. L’homme d’affaires tunisien a également tenu à mettre les choses au clair par rapport à la fameuse deadline de « 10 jours ouvrables » pour que Frank McCourt accepte son offre de rachat.

« Nous continuons à discuter, de manière professionnelle et confidentielle »

Nous continuons à discuter de manière professionnelle et confidentielle et sans pression ni de la presse ni de quiconque. Contrairement à une polémique médiatisée, la limitation temporelle de leur offre à M. Frank McCourt et du complément d’offre à l’attention de la mairie de Marseille (pour le stade Vélodrome, NDLR), ne sont pas un ultimatum au club, à ses actionnaires ou à la mairie de Marseille.

Il s’agit simplement du fait que nos clients sont conscients du temps nécessaire au travail restant à faire pour préparer le club à confronter ses prochaines échéances et challenges sportifs.

Banque d’affaire Wingate. Source : communiqué officiel- 13/08