Vente OM : « Ajroudi et Boudjellal ont tenté le tout pour le tout… »

La saga autour du rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi semble toucher à sa fin. Pour l’économiste Lionel Maltese, cette tentative était vouée à l’échec !

Demain sera la date limite pour que le propriétaire de l’OM Frank McCourt accepte la proposition de rachat de Mohamed Ayachi Ajroudi. Sauf surprise de dernière minute, l’homme d’affaire Américain ne devrait pas donner suite. Une décision logique pour Lionel Maltese, économiste du sport et maître de conférence à l’université KEDGE. Selon lui, Mourad Boudjellal a manqué de discrétion :

A lire aussi : OM : Payet et Lopez régalent à l’entraînement (avec un geste venu d’ailleurs) !

J’ai trouvé cela surprenant. Mourad Boudjellal a beaucoup parlé dans la presse de ce qui aurait dû être une négociation privée. C’est maladroit de sa part. Il s’est mis en danger par rapport aux supporteurs .

Il n’y a pas de projet clair et précis, cela manque de sens. D’ailleurs, si ça avait été le cas, les avocats se seraient directement parlé entre eux. Je ne suis pas sûr qu’une tentative de rachat aussi sulfureuse soit bonne pour la réputation de l’OM. Marseille a besoin de projets concrets et de résultats ! (…) Ils ont tenté le tout pour le tout. Il y a un précédent dans l’histoire de l’OM : Jack Kachkar qui a même fait un tour d’honneur au stade Vélodrome (en 2007). Je suis assez surpris que Mourad Boudjellal, qui a été un excellent dirigeant au RC Toulon et un excellent entrepreneur dans la BD, soit dans un projet pareil. Quand on voit qu’ils ont donné des noms comme Bernard Tapie, José Anigo, Zinédine Zidane… C’était un peu de l’affabulation. L’irrationalité autour de l’OM a tourné au désavantage de Mourad Boudjellal et de Mohamed Ayachi Ajroudi. »

Lionel Maltese – Source : 20 minutes – 11/08/2020