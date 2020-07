Vente OM : Ajroudi, « plus riche que McCourt » ?

Depuis la médiatisation du projet de rachat de l’OM, de grosses interrogations existent autour du porteur du projet : Mohamed Ajroudi. Ses partisans ont bien évidement une autre version…

Selon l’Equipe, Ajroudi serait riche. Très riche. « plus que McCourt », assurent ses partisans. Interrogé par le quotidien sportif, Hassen Chalghoumi, l’imam de Drancy et proche de l’homme d’affaires l’assure…

Ajroudi vit comme un millionnaire et ça fait plus de dix ans que ça dure

« Je ne suis pas dans ses comptes, mais ce que je sais, c’est qu’il vit comme un millionnaire et ça fait plus de dix ans que ça dure. Il a un jet privé, une belle propriété en Tunisie. Je pense qu’il a vraiment les reins solides, sinon, il ne pourrait pas tenir. C’est impensable. » Hassen Chalghoumi – source : L’Equipe (15/07/2020)

L’homme d’affaires tunisien disposerait de biens en Arabie saoudite, aux États-Unis, d’un jet privé mais aussi de plusieurs sociétés immobilières dans le sud de la France, une ou deux dans la gestion de l’eau et de l’électricité. De plus, ce dernier affirme depuis le début venir avec des investisseurs, dont la liste pourrait s’allonger suite à la médiatisation du projet… Le personnage Ajroudi reste mystérieux, entre détracteurs et courtisans, difficile de se faire une idée…