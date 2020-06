Vente OM : Boudjellal au cœur d’un projet de rachat venu du Moyen-Orient ?

La vente de l’OM agite l’actualité marseillaise depuis quelques semaines et pourrait être relancée par cette information de Var Matin. Mourad Boudjellal serait au cœur d’un projet de rachat, avec comme objectif de devenir le PDG du club olympien…

Selon Var Matin, Mourad Boudjellal serait bien dans un projet d’envergure qui concerne l’OM. L’ancien propriétaire du RCT pourrait même reprendre les rênes de l’Olympique de Marseille et en devenir le futur PDG. Des négociations seraient en cours depuis plusieurs mois avec des émissaires du Moyen-Orient.

Boudjellal, futur PDG de l’OM ?

L’homme d’affaires avait déjà fait savoir la semaine dernière que sa venue au Sporting Club de Toulon était liée à son désengagement dans un projet d’une autre envergure. Selon Var Matin, « jeudi, l’entrepreneur était à Paris afin, tout justement, de trouver une issue pour s’installer dans le fauteuil de président du club de football de National 2. Or, selon nos informations, il n’a pas eu le bon de sortie espéré. Et pour cause ! L’ancien patron du RCT est pressenti pour reprendre les rênes de l’Olympique de Marseille”.

L’ancien patron du RCT Mourad Boudjellal au centre d’un projet de rachat de l’OM https://t.co/XqAwP2pkpv pic.twitter.com/6KtKo30Hbr — Var-matin (@Var_Matin) June 26, 2020

un homme d’affaires franco-tunisien dans le projet ?

Selon l’Equipe, « ce projet serait financé par des fonds du Moyen-Orient de sociétés privées et étatiques et emmené par un homme d’affaires franco-tunisien de premier plan. Une banque privée d’affaires de dimension internationale aurait été mandatée pour entrer en contact avec le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt et lui soumettre une offre d’achat. » A suivre…