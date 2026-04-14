Vente OM : Ce journaliste de l’Equipe balance, “si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros, McCourt va probablement vendre !”

Dans un contexte agité autour de l’OM, les spéculations sur une éventuelle vente du club marseillais refont surface. Sur le plateau de l’émission L’Équipe du Soir, le journaliste Hugo Guillemet a tenu à remettre de la mesure dans un débat souvent alimenté par les résultats sportifs et les rumeurs persistantes. Une prise de parole factuelle qui éclaire la situation actuelle de l’Olympique de Marseille.

Selon Hugo Guillemet, les discussions autour d’une vente du club sont directement liées aux performances de l’équipe. « Si la saison est bonne, on ne parle jamais de vente. Là ça tangue donc on fantasme », a-t-il affirmé. Une analyse lucide qui reflète une réalité bien connue dans le football : l’instabilité sportive alimente mécaniquement les interrogations sur la gouvernance et l’avenir d’un club.

Si la saison est bonne, on ne parle jamais de vente

L’arrivée récente de Stéphane Richard dans l’environnement du club phocéen suscite également de nombreuses interprétations. Pourtant, pour le journaliste, son rôle est clair et ne s’inscrit pas dans une logique de cession. « Je ne vois pas le profil de quelqu’un qui vient pour vendre le club », a-t-il expliqué. Au contraire, Stéphane Richard serait davantage missionné pour restructurer et stabiliser les finances de l’OM.

Parmi les priorités évoquées : l’assainissement de la masse salariale, un chantier majeur qui concerne aussi bien les joueurs que les fonctions administratives. Une démarche stratégique dans un club où les équilibres financiers restent fragiles. Hugo Guillemet évoque également la possibilité de développer des relais économiques, notamment avec le groupe CMA CGM, déjà partenaire important du club marseillais.

Malgré ces éléments, la question d’une vente n’est pas totalement écartée. Le propriétaire actuel, Frank McCourt, pourrait être sensible à une offre exceptionnelle. « La réalité, c’est que si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros, McCourt va probablement vendre », a précisé le journaliste. Une déclaration qui rappelle que, dans le football moderne, peu de clubs sont réellement « invendables ».

En résumé, l’actualité de l’OM reste marquée par une période d’incertitude, mais les propos de Hugo Guillemet invitent à relativiser les rumeurs. Plus qu’un projet de vente immédiat, c’est bien une phase de restructuration financière et organisationnelle qui semble se dessiner à Marseille. Un enjeu crucial pour permettre au club de retrouver stabilité et ambition sur le long terme.