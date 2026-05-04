Vente OM : Ce journaliste sur RMC, “qui aurait envie de mettre des sous dans un club qui n’y arrive pas ?”

La lourde défaite de l’OM à Nantes (0-3) a ravivé les tensions autour de Frank McCourt et relancé les débats sur une éventuelle vente du club. Mais pour Christophe Cessieux, cette hypothèse reste aujourd’hui peu crédible au vu de la situation économique et sportive.

Un contexte sportif et financier alarmant pour l’OM

La claque reçue par l’OM sur la pelouse de Nantes a laissé des traces. Au-delà du résultat, ce revers a amplifié la colère d’une partie des supporters, certains appelant ouvertement au départ de Frank McCourt. Pourtant, la question d’un rachat du club phocéen semble loin d’être simple.

Invité des Grandes Gueules du Sport sur RMC, le journaliste Christophe Cessieux a dressé un constat lucide sur la situation économique de l’Olympique de Marseille. « McCourt comptait sur l’apport de la Ligue des Champions, ça ramenait près de 50 millions d’euros dans les caisses de l’OM. Sans ces 50 millions, que va faire l’OM ? On nous parle de tout changer, tout bouleverser, changer d’entraîneur, changer de joueurs, mais tout ça, ça coûte un blé pas possible. »

Une vente de l’OM jugée peu réaliste à court terme

Dans un contexte marqué par des pertes estimées à plus de 100 millions d’euros sur la saison 2024-2025 et des droits TV en baisse, la situation financière du club inquiète. La qualification européenne compromise aggrave encore l’équation économique.

Christophe Cessieux se montre particulièrement pessimiste sur la capacité de Frank McCourt à maintenir durablement son engagement financier : « A moins que McCourt vende toutes ses propriétés aux États-Unis, je pense que l’OM part à la catastrophe pour de bon. À un moment, l’Américain, il va fermer les vannes. »

Enfin, l’hypothèse d’un repreneur ne convainc pas davantage le journaliste, qui insiste sur la complexité du dossier marseillais : « On nous parle toujours d’un éventuel repreneur. Mais aujourd’hui, qui aurait envie de mettre des sous dans un club qui n’y arrive pas ? D’accord, c’est l’OM, mais l’OM, ce n’est pas facile à gérer comme club. »

Ces déclarations illustrent les incertitudes qui entourent l’avenir de l’OM, entre pression sportive immédiate et fragilité économique structurelle.