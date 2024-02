Vente OM : Di Meco met McCourt face à ses contradictions !

Le projet de l’Olympique de Marseille est de moins en moins clair. Pour Eric Di Meco, cette situation devient incompréhensible et il ne comprend pas pourquoi il ne vend pas le club !

L’Olympique de Marseille appartient toujours à Frank McCourt malgré les récentes rumeurs autour d’un rachat par l’Arabie Saoudite. L’investisseur américain est à la tête de l’OM mais ne semble pas impliqué dans le projet puisqu’il n’est que très rarement sur place et n’investit plus d’argent pour améliorer l’effectif.

Sur RMC ce mercredi dans le Moscato Show, Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet. L’ancien joueur de l’OM ne comprend pas l’intérêt de l’Américain de rester propriétaire du club pour que le projet stagne de cette façon… Il préfèrerait le voir quitter Marseille.

🤔 Frank McCourt doit-il vendre ? 🗣 Eric Di Meco : « Il dit qu’il ne veut pas vendre, mais il habite à l’autre bout du monde, il n’est jamais là et en plus il ne met plus d’argent pour avoir des résultats. C’est quoi son intérêt ?! » #RMClive pic.twitter.com/7ZRqRnKZ47 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 31, 2024

C’est quoi l’intérêt je ne comprends pas? — Di Meco

« J’essaie de trouver de la cohérence. Quand tu achètes un club, à ce prix-là parce que ce n’était pas cher à l’époque même s’il y avait un passif, il fallait mettre des sous… Quand tu es à l’autre bout du monde, que tu n’es pas particulièrement intéressé par le football et tu n’es pas régulièrement là… C’est quoi son intérêt?, s’interroge Di Meco sur RMC. On a expliqué au départ qu’il voulait faire du business à Marseille. Il a pris une carotte à ce niveau-là. Il pensait passer devant d’autres à ce niveau-là… Et je pense qu’il se rend compte qu’il n’y a pas d’argent à se faire dans le football. Donc quel est l’intérêt? Quel est l’intérêt pour lui de rester là? Tu peux avoir un club, aimer ça, accepter que chaque année tu perds 50M€ mais c’est ta danseuse, chaque week-end tu viens voir les matchs, les gens t’adulent… Ce qui était le cas de RobertLouis-Dreyfus. Là il a mis de l’argent, il voulait des retours il n’y en a pas eu. Et ces derniers temps, il fait en sorte qu’il y ait les comptes à 0. Ça veut dire quoi d’après vous? Tu dis je ne veux pas vendre mais tu es à l’autre bout du monde, tu ne viens plus, tu ne mets plus d’argent pour avoir des résultats… C’est quoi l’intérêt je ne comprends pas? Donc il prépare une sortie ! »