Vente OM : « Franck McCourt ne veut pas vendre », la mise au point de Jean-François Pérès !

Invité lundi soir dans un Space organisé par Football Club de Marseille, Jean-François Pérès s’est exprimé sur la situation économique de l’OM et les intentions de Frank McCourt. Le journaliste du JDD décrit une véritable cure d’austérité, tout en affirmant que le propriétaire américain n’envisage pas de vendre le club.

« C’est la disette, la cure d’austérité »

La situation actuelle de l’OM continue de susciter de nombreuses interrogations chez les supporters. Entre contraintes financières, absence de recrues et nécessité de vendre avant de pouvoir renforcer l’effectif de Bruno Genesio, Marseille traverse un été particulièrement inhabituel.

Invité d’un Space organisé lundi soir par Football Club de Marseille, Jean-François Pérès, journaliste au JDD, a livré son analyse de la situation et de la stratégie mise en place par Frank McCourt.

« La situation est assez simple, c’est la disette, la cure d’austérité. Maintenant c’est quelque chose qui était plus ou moins en vue depuis des mois, dès que la saison s’est terminée les choses se sont précipitées suite à la sanction de l’UEFA et le passage devant la DNCG. Cela n’a pas été une grande surprise, cela fait 10 que McCourt est propriétaire de l’OM. Une fois que le divorce a été acté avec Longoria, il s’est dit que ce n’était plus possible. Le modèle pouvait être fiable si le sportif était au top et que la balance arrivées / départs était positive. Cela fait 45 ans que je suis l’OM au quotidien, je n’ai jamais vu un été sans recrue même quand le club était en difficulté. Il y a encore des joueurs à l’OM, c’est difficile à vivre pour les supporters, mais c’est une phase nécessaire avec un trio compétent. Franck McCourt ne veut pas vendre l’OM ! Il cherche d’avantage des partenaires que de partir dans les mois qui viennent. Mais il ne veut pas abandonner le club, il est très attaché au club. La rumeur d’une vente du club, cela fait 5 ans que c’est faux, ce n’est pas le cas ! Il y a eu des erreurs mais le club n’est pas à vendre… »

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McCourt chercherait des partenaires, pas une vente de l’OM

Selon Jean-François Pérès, la politique actuelle correspond donc à une volonté de remettre de l’ordre dans le fonctionnement économique du club après plusieurs saisons de dépenses importantes.



Le journaliste insiste surtout sur un point qui revient régulièrement dans l’actualité marseillaise : Frank McCourt ne souhaiterait pas céder l’OM. D’après lui, le propriétaire américain chercherait davantage à attirer des partenaires qu’à préparer son départ.

Cette position intervient alors que le mercato de l’OM reste fortement conditionné par les ventes. Pour Pérès, cette période est particulièrement difficile à accepter pour les supporters, mais elle s’inscrit dans une phase de restructuration qu’il juge nécessaire.

À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille doit donc composer avec cette nouvelle réalité économique tout en essayant de préserver ses ambitions sportives.