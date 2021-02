Vente OM : « Il n’y a strictement rien » entre Al-Walid Bin Talal et McCourt?

Ce vendredi, les réseaux sociaux et les médias étaient en feu concernant une vente de l’Olympique de Marseille. Antoine Izambard, journaliste pour Challenges tempère.

Alors que Thibaud Vézirian et Matthias Manteghetti (Canal +) annonçait la vente de l’Olympique de Marseille ce vendredi, Frank McCourt, via un communiqué, a démenti un accord trouvé et persiste : le club n’est pas à vendre.

PAS DE CONTACT ENTRE L’ARABIE SAOUDITE ET MCCOURT?

Selon les sources qui expliquent que la vente du club est déjà bouclée, ce serait avec les finances du prince saoudien Al Walid Ben Talal. Journaliste pour le magazine Challenges, Antoine Izambard a affirmé sur son compte Twitter qu’il avait contacté une source de Kingdom Holding Company, un société d’investissements privé d’Arabie Saoudite, lui a affirmé qu’il n’y avait rien avec l’Olympique de Marseille.

Ce journaliste avait notamment annoncé au printemps dernier que le conseiller d’Al Walid, Kacy Grine, avait commencé des discussions avec Frank McCourt mais que tout cela n’aurait pas abouti… Un nouveau coup de froid dans ce dossier.

« Une source proche de Kingdom Holding Company m’a répondu vendredi qu’il n’y a « strictement rien avec l’OM ». J’avais signalé au printemps les démarches perso de K Grine, conseiller d’Al W, auprès de Jamie McCourt puis F McCourt. Selon la même source, cela n’est pas allé plus loin » Antoine Izambard (Challenges) – Source : Twitter