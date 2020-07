Vente OM : Le club réclame 500 000 au tandem Ajroudi-Boudjellal

L’Olympique de Marseille décidé d’attaquer en justice le tandem Ajroudi-Boudjellal, porteurs d’un projet de rachat du club, pour tentative de déstabilisation. Le journal La Provence révèle le montant que réclament les dirigeants marseillais dans cette affaire.

Mardi soir, l’OM a fait savoir via un communiqué qu’il avait assigné en justice le duo Ajroudi-Boudjellal : « Depuis plus de trois semaines, Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club. L’Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation. »

Selon les information de La Provence le club marseillais réclamerait ainsi pas moins de 500 000 euros de dommages et intérêts au tamdem Ajroudi-Boudjellal porteurs d’un projet de rachat.